Украина
170
2 мин

С рынка труда исчезают мужчины 18-22 лет: сколько работодателей сообщили об увольнениях

Больше всего увольнений среди молодых мужчин зафиксировали в торговле и гостинично-ресторанном бизнесе.

Вера Хмельницкая
Разрешение на выезд вызвал массовые увольнения молодых мужчин

Более трети работодателей сообщили об увольнении мужчин 18–22 лет после разрешения на выезд.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Work.ua, проведенного в сентябре 2025 года.

Опрос охватил более 1000 компаний.

С момента вступления в силу разрешения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет работодатели начали фиксировать ощутимый отток работников этой категории.

По данным исследования, 37% работодателей отметили рост количества увольнений среди молодых мужчин, тогда как 36% заявили, что таких случаев не зафиксировали, или у них вообще нет работников этой возрастной группы. Еще 27% респондентов считают ситуацию контролируемой и не выходящей за пределы привычного уровня текучести кадров.

Основные результаты опроса

Как заявляют специалисты по управлению персоналом, в компаниях до 10 работников с проблемой увольнений столкнулись только 19% собственников.

Среди работодателей из более 1 000 сотрудников уже 60% заявили об оттоке кадров, а больше всего увольнений наблюдают в гостинично-ресторанном бизнесе (65%), розничной торговле (59%) и пищевой промышленности (52%).

Также высокие показатели фиксируют в строительной и деревообрабатывающей отраслях (47%), оптовой торговле и дистрибуции (43%) и транспорте/логистике (31%).

Относительно ситуации на рынке труда в целом доля кандидатов-мужчин 18–22 лет сократилась с 35–38% до 31%. В то же время, чаще всего они ищут работу в сферах:

  • айти/компьютеры/интернет — 14%;

  • продажи и закупки — 8%;

  • розничная торговля, производство и рабочие специальности, секретариат, телеком, связь — по 6%.

Специалисты отмечают, что отдельные работодатели опасаются и сопутствующего эффекта: вместе с молодыми мужчинами страну могут покидать и матери, жены или сестры. В то же время, есть и противоположное следствие — подростки 16–17 лет будут оставаться в Украине, а работодатели на фоне дефицита кадров активнее начинают привлекать несовершеннолетних.

Среди предлагаемых решений для рынка труда — создание условий сочетания работы и материнства, более активный наем ветеранов, а также преодоление предубеждений в отношении людей с инвалидностью и пожилых работников.

Напомним, 26 августа правительство обновило порядок пересечения госграницы, разрешив мужчинам 18–22 лет выезжать за границу во время военного положения.

Также речь шла о том, что в Украине планируется ужесточить наказание за незаконный выезд за границу и нарушение срока пребывания там для военнообязанных.

170
