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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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С самого утра РФ атакует на Украину: куда летят реактивные дроны и где сейчас опасность — карта (онволено)

Воздушные силы призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Беспилотник.

Беспилотник.

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Российская армия в среду, 11 ноября, снова атакует Украину ударными беспилотниками. В частности, под атакой находился Киев, где с утра уже несколько раз объявляли «желтую» воздушную тревогу.

Что известно об опасности на сегодняшнее утро — читайте в материале ТСН.ua.

Ночная атака — что известно

В утреннем отчете Воздушные силы сообщили, что этой ночью РФ атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59/69, летевшей из акватории Черного моря. Враг также запустил 163 беспилотника типа Shahed (91 — реактивный), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронаи-имитаторы типа Пародия. Ударные БпЛА летели по направлениям Орла, Курска, Миллерова, Шаталово и Гвардейского.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 14 Бандероль/Дань-Т и 130 дронов разных типов, в том числе 72 реактивных. Впрочем, произошло попадание на 17 локациях, а падение обломков на семи локациях.

Утренняя атака РФ

С утра Воздушные силы ВСУ сообщали о движении многочисленных реактивных дронов сразу в нескольких регионах. В частности, в Киевской, Черниговской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой и т.д. раздаются сирены — объявлена тревога желтого уровня.

Карта тревог на 08:21 среды, 11 ноября.

Карта тревог на 08:21 среды, 11 ноября.

Около 07:00 особенно напряженная ситуация сложилась на подступах к столице, ведь беспилотники заходили в Киев по разным направлениям. Воздушные силы сообщали о дронах в районе Вишневого, Софиевской Борщаговки, Жулян, Голосеевского района, Телички и Осокорков. Также БПЛА фиксировали вблизи Чабанов.

Реактивные беспилотники двигались и в направлении других областей. В частности, дроны шли на Полтавщину, Кропивницкий, Одесщину и Ковель на Волыни. Отдельные цели заходили в Одесскую область с моря, в частности курсом на Залив.

Карта тревог по состоянию на 07:10 среда, 11 ноября.

Карта тревог по состоянию на 07:10 среда, 11 ноября.

Удары РФ по Украине — последние новости

На днях украинская разведка сообщила, что Россия готовит новые атаки на предприятия , среди которых объекты аграрной и пищевой промышленности. Под угрозой оказались элеваторы, склады агропродукции, масличные заводы, молокозаводы, мясокомбинаты и птицефабрики.

Кроме того, Россия продолжает целенаправленно бить по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь оставить без электричества целые города. Да, после очередной массированной атаки проблемы обострились в Киеве и области, а Днепр вообще оказался в блекауте.

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