"С Сашей были как сестры": подробности убийства 16-летней школьницей своей матери в Винницкой области

Сейчас подозреваемая находится под стражей.
В Винницкой области произошло шокирующее событие. 16-летняя школьница призналась в убийстве собственной матери — дочь нанесла ей не менее 30 ножевых ранений. Все, вроде бы из-за того, что мать не пускала ее гулять. После убийства изуродованное тело погибшей дочь положила на тачку и вывезла на территорию нежилого домовладения, где сбросила в колодец.
Об этом рассказывает OBOZREVATEL.
Об исчезновении женщины сообщила свекровь
В полицию 9 октября обратилась свекровь погибшей 35-летней Надежды Ющенко, которая сообщила, что вечером не видела свою невестку. Правоохранители начали обследовать территорию поселка.
Уже вскоре тело женщины со следами насильственной смерти нашли на соседней заброшенной области в колодце центрального водоснабжения. Оно было прикидано старой одеждой и камнями.
"На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей", — сообщили в ГУНП в Винницкой области.
По предварительной информации следствия, девушка поссорилась с мамой из-за желания пойти гулять, а и ее не пускала. Во время конфликта дочь нанесла своей маме около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезли тело и бросила его в колодец.
Со старшей Сашей были как сестры
Надежда Ющенко родилась и долгое время жила в Бердичеве. В 2005 году в 19 лет вышла замуж за Ираклия Майсурадзе, в браке родила двух дочерей. Старшая — Александра, но все называли ее Сашенька.
За 4 года супруги разошлись, а потом расстались.
В 2013 году Надежда снова вышла замуж, родила дочь и стала жить с семьей в поселке Глуховка в доме на двух хозяев — через стенку с родственниками мужа.
По словам соседей, свекровь ладила с невесткой, помогала с детьми.
"А девочки — все отличницы, бабушка следила за обучением, тем более, что работала в той же школе, куда они ходят", — рассказала одна из местных жительниц.
Сама Надежда работала парикмахером, также занималась маникюром. Мама и ее девочки всегда хорошо выглядели.
"Все красавицы — как на подбор, а со старшей, Сашей были как сестры", — говорят соседи.
Соседи рассказывают, что семья была благополучная, Надежда не пила и не курила. Ее муж ездил на заработки.
Отца лишили родительских прав
В мае 2021 первого мужа Надежды Бердичевский горрайонный суд Житомирской области лишил родительских прав. Он до дети не наведывался, участия в воспитании своих дочерей не брал и никак материально им не помогал.
С 2009 года задолженность по алиментам составила более 100 тысяч гривен — Ираклий Майсурадзе их просто не платил.
Девочки в суде заявили, что своего биологического отца не знают, не общались с ним вообще и считают целесообразным лишения его родительских прав в отношении них.
Соседи и учителя шокированы
Соседи, учителя в школе и просто знакомые шокированы трагедией — они не верят, что отличница и умничка Саша могла такое совершить, несмотря на то, что в Сети было опубликовано признание девушки.
"Это просто какой-то кошмарный сон! Представить, что девочка с яростью маньяка убивала родную мать, — просто невозможно!" — говорят соседи.
Смущает их и то, как девушка могла перетащить тело матери, спрятать, а потом хладнокровно вымыть дом. На видео школьница говорит, что нанесла матери 10 ударов ножом, а по информации правоохранителей они были менее 30.
Саша заявила, что поссорилась с мамой, и это стало причиной убийства.
Сейчас школьница находится в изоляторе по подозрению в умышленном убийстве. Если ее вина будет доказана, то за решеткой он может провести 15 лет.
Напомним, что в Винницкой области 16-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве своей матери. Ей она нанесла около 30 ударов ножом, после чего сбросила тело в канализационный колодец.