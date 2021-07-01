С сегодняшнего дня роженицы смогут выбрать между получением "Пакеты малыша" и компенсацией

С сегодняшнего дня роженицы смогут выбрать между получением "Пакеты малыша" и компенсацией

Пособие будет немного больше за 6000 гривен.

С 1 июля официально вступает в силу право выбора для родителей — выбирать между натуральной помощи «Пакет малыша» и ее денежной компенсацией в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.

«Однако фактически выбора не существует — тендерные закупки" Пакеты малыша "пока не состоялись. А выбор в пользу денежной компенсации не дает возможности получить ее сразу в роддоме (как «пакет») или, по крайней мере, онлайн», — отметили в ведомстве.

Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур:

♦ Открыть специальную карточку в отделении Приватбанка

♦ Обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справка из роддома о неполучении «Пакеты малыша» и натуральной форме) и написать заявление.

Это заявление должны рассмотреть не позднее чем за два месяца и средства поступят на карту. «Пользоваться карточкой можно только в выбранном Министерством социальной политики перечня онлайн и офлайн магазинов», — отмечают в ведомстве.

Также добавляют, что от июля 2021 сумма денежной компенсации составляет 6039 грн. Однако аудит Счетной палаты Украины выявил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из «пакета малыша» в розницу в магазинах — для этого потребуется не менее 9000 грн.

Этот пункт постановления действует только для родителей, чьи дети родились с 01.07.2021.

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