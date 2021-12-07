С сегодняшнего дня треть регионов Украины вышла из "красной" зоны карантина: перечень

Киев также теперь "желтый".

С сегодняшнего дня, 7 декабря, треть областей Украины вышла из "красного" уровня эпидопасности. Таким образом, теперь 14 из 25 регионов находятся в "желтой" зоне карнатина.

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Об этом на брифинге Минздрава заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"С сегодняшнего дня треть украинских областей выходят из "красной" и переходят в "желтую" зону эпидемической опасности", — сказала Карчевич и отметила, что это касается:

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Ивано-Франковской области;

Луганской область;

Львовской области;

Одесской области;

Ровенской области;

Херсонской области;

города Киева.

Министерство здравоохранения Украины

Замминистра здравоохранения также подчеркнула, что переход в "желтую" зону вовсе не означает, что в этих регионах существенно ослабляются карантинные ограничения.

"В регионах, попавших в ”желтый” список, уменьшились показатели заболеваемости, упала динамика госпитализации, и соответственно заполненность коек. Однако, это отнюдь не означает, что в этих регионах существенно ослабляются карантинные ограничения. Наоборот, вчера вступили в действие новые правила", согласно которым посещать общественные заведения в "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививок против COVID-19, и не просто получил дозу прививки, а имеет на руках соответствующий подтверждающий документ", — отметила Карчевич и добавила, что с 6 декабря был изменен срок действия "желтого" сертификата – теперь вместо 120 дней он будет действителен только в течение 30 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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