С сегодняшнего дня в Украине одноразовые пластиковые пакеты стали платными: сколько стоят

Цель такого решения – предотвратить образование пластиковых отходов.

Конец эпохи бесплатных пластиковых пакетов. С сегодняшнего дня в Украине запрещено распространять сверхтонкие и тонкие пакеты бесплатно. Это те, которые в народе называют "майками".

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 декабря.

Государство утвердило для них единый тариф. Так, теперь один пакет будет стоить от двух до трех гривен. Сегодня вступает в силу первый этап закона об ограничении оборота пластиковых пакетов. Второй – уже в марте. Тогда такие пакеты должны совсем исчезнуть из продажи. Исключение – для мяса, рыбы и сыпучих товаров. А с 2023 года целлофан планируют полностью вывести из обращения.

Украина стала 87-й страной в списке тех, которые ограничили или запретили использование пластика. Заменять их украинцам предлагают эко-сумками или биоразлагаемыми пакетами. Впрочем, когда они массово поступят в продажу, неизвестно.

В то же время следует отметить, что законом предусмотрены штрафы за бесплатное распространение пластиковых пакетов – от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 грн. Эти штрафы будут платить предприниматели, а самый высокий штраф – от 17 тысяч до 34 тысяч – за продажу пакетов. Госпотребслужба будет проверять соблюдение исполнения закона.

Напомним, 1 июня 2021 года Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины.

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