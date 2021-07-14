С сегодняшнего дня вступает в силу норма закона, которая регулирует работу коллекторов: о чем идет речь

С сегодняшнего дня вступает в силу норма закона, которая регулирует работу коллекторов: о чем идет речь

Работу этих компаний теперь регулирует Нацбанк.

Регистрация или штраф. С сегодняшнего дня вступает в силу норма закона, которая регулирует работу коллекторов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Финансовые учреждения должны зарегистрироваться, чтобы государство проверяло их деятельность в соответствии с новым законом. Чтобы подать документы в госреестр, коллекторским фирмам дают месяц. В противном случае их деятельность будет вне закона. Следовательно их будет ждать наказание в виде штрафа до 100 тысяч гривен.

Работу этих компаний теперь регулирует Национальный банк Украины. Туда можно обращаться, если вас терроризируют звонками и угрозами. В марте депутаты приняли закон, по которому коллекторам запрещается звонить ночью, более чем два раза в день и угрожать человеку. В основном взыскатели звонят украинцам, которые кредитов не имеют, однако должника знают. В Нацбанке уверяют — если у коллектора соберется более трех нарушений, по закону его работу прекратят.

Новости Украины: коллекторы должны зарегистрироваться, чтобы государство проверяло их деятельность

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