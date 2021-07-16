С сегодняшнего дня заработали новые нормы закона об украинском языке: что изменится и будут ли штрафовать

Украинского станет больше на телевидении, в киноиндустрии, туризме и книгоиздании.
С пятницы, 16 июля, в Украине начал действовать ряд новых норм закона о государственном языке. Таким образом использования украинского языка в публичном пространстве должно стать больше.
Что изменится для украинцев с новым этапом воплощения норм языкового закона рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.
Новые нормы предусматривают распространение украинского на телевидении, в киноиндустрии, туризме, книгоиздании, а также дают старт проведению экзаменов на уровень владения государственным языком.
Фильмы и сериалы
- языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заранее;
Концерты и развлечения
- с 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом:
Культура и искусство
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объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественные и зрелищные мероприятия и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не более по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке. Требования к размеру шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений, торговых марок;
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все спектакли на негосударственном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;
- языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке. Это касается оформления объявлений, билетов, информационной продукции и тому подобного:
Издание и продажа книг
- украинские издатели обязаны выдавать государственным языком не менее 50 процентов всех выданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, которая осуществляет распространение книг, должна составлять не менее 50 процентов:
Туризм и экскурсии
- языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный язык. Другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;
Экзамены
- 16 июля начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины;
- Кремень со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка уточнил, что первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30.
Что будет за нарушение?
С 16 июля 2022 года нарушителей закона может ожидать предупреждение или штраф от 3400 до 8500 гривен.
В случае нарушения норм закона лицом, предоставляющим услугу, для начала можно обратиться к ней и указать, что она нарушает нормы закона. Если не помогает - к менеджменту заведения или подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Кремню на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте Уполномоченного.
Напомним:
- Парламент Украины 25 апреля 2019 года принял закон об украинском языке. Решение поддержали 278 народных депутатов. Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена.
- 21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно от членов фракции ОПЗЖ предыдущего созыва) о конституционности закона. По их убеждению, закон направлен на дискриминацию русского, других языков нацменьшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам.
- Зато 14 июля Конституционный суд признал данный закон соответствующим Основному закону Украины.