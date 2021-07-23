С сильными морозами и ледяными дождями: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой в Украине

С сильными морозами и ледяными дождями: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой в Украине

Погода зимой будет разной.

Погода в Украине этой зимой будет разной. Украинцам следует ожидать в декабре и ледяные дожди, и снегопады, и сильные морозы в феврале. Традиционно после Нового года прогнозируют потепление.

Об этом рассказал народный синоптик Украины Леонид Горбань в интервью на одном из украинских телеканалов.

Также читайте Разрушительные наводнения могут участиться в 14 раз: исследователи смоделировали ситуацию с климатом в Европе

По его словам, зима 2021-2022 будет холодной. В частности, в декабре в первой декаде будут морозы, и ледяные дожди, а во второй — небольшой снег. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами.

По прогнозу Горбаня, январь начнется потеплением. Настоящая зима с морозом и снегом начнется на Старый новый год и продлится до Крещения, 19 января. После этого потеплеет. Февраль традиционно будет с сильными морозами.

"Снега также будет много, ближе к концу зимы возможные снежные бураны", — говорит синоптик.

В то же время Горбань отметил, что сейчас подробные расчеты делать рано, они возможны не ранее, чем через три месяца.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни немного испортится и станет свежее на несколько градусов, но невыносимая жара до более +35 °С все чаще будет повторяться.

Между тем синоптики отмечают, что сейчас Украина одна из самых горячих в Европе, однако это еще не пик. Жарким месяцем этого лета, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, станет август. В течении него температура практически не опускаться ниже +30 градусов, а дождей будет мало.

Зима в пустыне: необычное погодное явление произошло в Сахаре

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку