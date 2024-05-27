С судьи Князева сняли электронный браслет, потому что у него "по шесть часов нет света"

В то же время ВАКС продлил до 27 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Верховного суда.

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет, но продлил до 27 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя, судью Верховного суда Владимира Князева. У Князева якобы "по шесть часов в день нет света".

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Как известно, Князев вышел из под стражи после внесения более 18 млн грн залога. На него возложили следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию

не отлучаться за пределы Украины без разрешения

сообщать об изменении места жительства и/или работы

воздерживаться от общения осужденным Олегом Горецким и подозреваемым Константином Жевагом, а также свидетелями

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет

Напомним, что в мае 2023 года Всеволод Князев попался на взятке в 2,7 млн долларов, якобы получавших от людей, выступавших за решение суда в пользу совладельца финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Добавим, что в январе 2024 года за Всеволода Князева внесли залог 18,168 млн гривен, поэтому он вышел из-под стражи. На Князева возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности необходимость носить электронный браслет.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Руководителя Верховного суда Князева поймали на взятке в 3 миллиона долларов

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