С таким паспортом больше не выпустят: что изменилось для украинцев на границе

Украинцев предупредили о важных изменениях относительно выезда за границу — часть загранпаспортов больше не дает права пересекать государственную границу.

Подробности сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.

Речь идет о документах с продленным сроком действия, которые ранее позволяли использовать из-за войны. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Временное разрешение действовало с конца февраля 2022 года по 28 октября 2025 года из-за ограниченной работы консульств. Теперь его отменили, и «продленные» паспорта больше не признаются действительными для международных поездок.

В результате авиакомпании или пограничники могут отказать в посадке на рейс или пересечении границы с таким документом.

Какие паспорта нужно заменить украинцам

Ограничения распространяются как на взрослых, так и на детей. В частности, недействительными считаются паспорта:

с продленным сроком действия;

в которых указаны дети или члены семьи по старым правилам;

с истекшим сроком действия.

В настоящее время большинство стран признают только документы с действующим сроком.

для взрослых — 10 лет;

для детей до 16 лет — 4 года.

Как заменить паспорт

Если паспорт не соответствует новым требованиям, его необходимо заменить. Без обновленного документа легально путешествовать будет невозможно.

Оформить новый загранпаспорт можно:

в подразделениях Государственной миграционной службы в Украине;

в центрах предоставления админуслуг;

в посольствах и консульствах Украины за границей;

в филиалах ГП "Документ" в других странах.

Если украинец находится за границей с недействительным паспортом, он может обратиться в консульство или посольство для получения временного удостоверения на возвращение в Украину.

Этот документ позволяет беспрепятственно возвратиться домой, однако не дает права на дальнейшие поездки.

