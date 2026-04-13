С таким паспортом больше не выпустят: что изменилось для украинцев на границе
Часть загранпаспортов украинцев утратила силу для выезда. Пограничники и авиакомпании могут отказать в пересечении границы.
Украинцев предупредили о важных изменениях относительно выезда за границу — часть загранпаспортов больше не дает права пересекать государственную границу.
Подробности сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.
Речь идет о документах с продленным сроком действия, которые ранее позволяли использовать из-за войны. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Временное разрешение действовало с конца февраля 2022 года по 28 октября 2025 года из-за ограниченной работы консульств. Теперь его отменили, и «продленные» паспорта больше не признаются действительными для международных поездок.
В результате авиакомпании или пограничники могут отказать в посадке на рейс или пересечении границы с таким документом.
Какие паспорта нужно заменить украинцам
Ограничения распространяются как на взрослых, так и на детей. В частности, недействительными считаются паспорта:
с продленным сроком действия;
в которых указаны дети или члены семьи по старым правилам;
с истекшим сроком действия.
В настоящее время большинство стран признают только документы с действующим сроком.
для взрослых — 10 лет;
для детей до 16 лет — 4 года.
Как заменить паспорт
Если паспорт не соответствует новым требованиям, его необходимо заменить. Без обновленного документа легально путешествовать будет невозможно.
Оформить новый загранпаспорт можно:
в подразделениях Государственной миграционной службы в Украине;
в центрах предоставления админуслуг;
в посольствах и консульствах Украины за границей;
в филиалах ГП "Документ" в других странах.
Если украинец находится за границей с недействительным паспортом, он может обратиться в консульство или посольство для получения временного удостоверения на возвращение в Украину.
Этот документ позволяет беспрепятственно возвратиться домой, однако не дает права на дальнейшие поездки.
Ранее сообщалось, что в Украине изменились требования к хранению документации для физических лиц-предпринимателей. Если раньше ФЛП могли хранить определенные бумаги по собственному желанию, то теперь на них распространяются те же сроки, что и для крупных компаний.