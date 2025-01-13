С тела защитника перед погребением исчезло кольцо: родные обвиняют работников морга

В морге кивают на работников ТЦК, мол, организацией захоронения занимается военкомат. В ТЦК же в свою очередь разводят руками.

С тела погибшего защитника Украины перед похоронами исчезло кольцо. Жена бойца обвиняет работников морга в халатности и даже не исключает, что золотое изделие могли просто присвоить.

Об этом пишет "Телеграф".

Танкист Эдуард Рошка с 2018 года защищал нашу страну в поле боя. 28-летний боец погиб в с. Черкасское Поречное Суджанского района Курской области РФ. Без отца остались маленький сын и жена.

Эдуард Рошка / Фото: Рудана

Жена погибшего бойца Юлия рассказала, что тело Эдуарда забирали из морга в Сумах с кольцом — это подтверждают свидетели. В дальнейшем тело транспортировали в город Малин Житомирской области. Жена уверяет, что накануне похорон кольцо еще было на руке погибшего.

"Ребята начали внимательно осматривать и увидели, что на пальце, где должно было быть обручальное кольцо, остался след — характерное вдавливание от кольца. Более того, на коже были следы, похожие на царапины или порезы. Будто кто-то пытался подцепить изделие", — рассказывает Юлия.

По мнению близких, следы на пальцах свидетельствуют о том, что обручальное кольцо насильно снимали, а не то, что оно просто случайно слетело и потерялось.

"В день похорон я была в таком состоянии шока, что даже не знаю, как это объяснить! Я начала кричать и просить найти обручальное кольцо. Женщина из ритуальных услуг, которая открывала нам холодильник, засуетилась и убежала без объяснений! Санитар, который мыл и одевал моего мужа, сказал, что кольцо могло остаться в мешке, в котором мы его привезли в морг, но его уже сожгли. Это просто невозможно – она бы не могла исчезнуть сама по себе. Мой муж отек, и кольцо было очень плотно прижато к пальцу", – вспоминает жена павшего героя.

Женщина предполагает, что работники морга и ритуальной службы возможно "работают в паре и затем делят деньги за украшения".

"Случались ли такие случаи раньше? Мне сказали – нет. Но я вам скажу как человек в ужасном состоянии: я заметила только то, что у него руки были перевязаны какой-то тряпкой. Если бы не побратим мужа, я могла бы и не заметить отсутствия обручальные кольца. Это выглядело так, будто процесс был рассчитан на то, что человек в трауре и шоке не обратит внимания на детали", – говорит Юлия.

В издании приводят описание имущества тела из морга в Сумах, где есть также и золотое кольцо. Между тем морг в Малине журналистам не предоставил описание имущества.

Что говорят морге и ТЦК

"Мне неизвестно кто был последним, кто работал с телом перед передачей семье. Ритуальная служба принадлежит городскому совету. А с семьей мы никак не контактируем. Потому что тело привезли в военные санитарные части, они положили его в холодильную камеру, и на этом вся взаимодействие наше завершилось. У нас даже нет никаких выводов о состоянии имущества умершего. Именно военкомат привез тело, и дальше занимался организацией захоронения. Так что спрашивайте все у них. Мы к этому не имеем практического отношения", – рассказал журналистам издания работник морга Василий.

В ТЦК отказались от комментариев, объяснив это тем, что сейчас ведется уголовное расследование.

По словам супруги погибшего, полиция Житомирской области приняла ее заявление с требованием расследовать инцидент, и отправила представителей для осмотра морга в городе Малин, где состоялась передача тела. Официальной информации от полиции пока не было.

Напомним, что в Днепре произошел просто ужасающий случай цинизма и мошенничества. В моргах мужчины похищали мобильные телефоны погибших военных и через онлайн-банкинг списывали деньги.

Среди пяти фигурантов – работник морга, ІТшник и криминальный авторитет.

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