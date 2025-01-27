С тенденцией к потеплению: синоптики дали прогноз на февраль

Первая половина месяца ожидается аномально теплой, особенно на юге и западе.

В феврале 2025 года в Украине ожидается средняя месячная температура от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5–2 градуса выше нормы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Прогнозируется, что в феврале количество осадков будет составлять 25–65 мм, что ниже нормальных показателей.

По данным синоптиков, февраль будет теплее января, когда температура была прогнозирована в пределах от 0 до 3 градусов мороза, и декабрь, в котором температура варьировалась от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Климатическая характеристика февраля

Согласно многолетним наблюдениям, средняя температура воздуха в феврале обычно составляет 0–5 градусов мороза. В южных районах Одесской области, Крыма и Закарпатья температура колеблется от 1 до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в феврале достигал 24–39 градусов мороза, в южных районах Одесской области и Крыма – от 15 до 23 градусов мороза.

Напомним, синоптики обещают украинцам сухую и достаточно теплую погоду сегодня, 27 января. Больше о погодных условиях читайте в новости.

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