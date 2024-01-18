С территории завода в Тернопольской области вывезли и выбросили на обочину мертвого работника — СМИ

В селе Настасив возле Тернополя на обочине дороги обнаружили мертвым 50-летнего мужчину, который недавно устроился на работу на местный комбикормовый завод. Местные жители утверждают, что мужчина внезапно скончался на территории предприятия, откуда его вывезли в ковше погрузчика и выбросили на обочину дороги.

Об этом случае сообщает местное издание "Тернополяны", к которому обратились жители села Настасив.

По их словам, мужчина, которого нашли мертвым, не был официально оформлен на предприятии. 10 января во время работы ему стало плохо, и он скончался прямо на территории комбикормового завода. Якобы, во избежание лишних хлопот начальник службы охраны аграрного предприятия распорядился вывезти тело и выбросить на обочине дороги.

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В полиции Тернопольской области изданию zaxid.net подтвердили, что такой случай действительно был. По факту смерти мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Сотрудники полиции проводят следственные действия, опрашивают работников комбикормового завода, местных жителей, ищут вероятных свидетелей. Записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы прояснить ситуацию, правоохранители не получили. В службе безопасности агрохолдинга объяснили, что каждую неделю записи стираются.

Если во время расследования будут установлены должностные лица, которые скрыли смерть сотрудника на предприятии, дело может быть переквалифицировано.

Напомним, ранее в Тернополе во время лечения зубы умер мальчик, которому был 1 год и 10 месяцев. Ребенку во время операции внезапно стало плохо.

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