С Ткачем до сих пор нет связи, оператор Бондаренко ранен — что с задержанными в Вене журналистами УП сейчас

Руководитель отдела журналистских расследований «Украинской правды» Михаил Ткач

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Руководителя отдела журналистских расследований «Украинской правды» Михаила Ткача освободили в Вене после более 12 часов задержания, однако прямая связь с ним до сих пор отсутствует. Также стало известно о ранении оператора Ярослава Бондаренко во время задержания.

Об этом сообщила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.

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Мусаева проинформировала, что Ткача освободили из-под стражи в Вене 9 октября в 04:00 после более чем 12 часов задержания. В то же время его средства связи до сих пор остаются у правоохранителей, поэтому у редакции нет возможности связаться с журналистом напрямую.

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По словам главного редактора УП, коллега Ткача Бондаренко во время задержания получил ранение и оказался в больнице. Полиция начала его допрос только ночью.

В настоящее время у редакции нет информации о процессуальном статусе обоих журналистов.

«Обвинения, выдвигавшиеся нашим коллегам во время содержания, не похожи ни на что, с чем редакция имела дело раньше, и вызывают серьезные вопросы. Мы ожидаем от австрийских правоохранительных органов объяснений по поводу обстоятельств задержания наших коллег, ранения Ярослава и причин длительного содержания их обоих. Также ожидаем уточнение их процессуального статуса и возврат средств связи», — заявила Мусаева.

Она также напомнила, что Ткача и раньше задерживали при выполнении журналистских задач в разных странах. Однако в предыдущих случаях после выяснения обстоятельств его отпускали в течение полутора-двух часов.

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«Это первая ситуация, когда наших коллег содержали более 12 часов. Продолжительность задержания, характер выдвинутых нашим коллегам обвинений, ранение Ярослава и отсутствие прямой связи с Михаилом вызывают у нас большую обеспокоенность», — резюмировала главный редактор УП.

Задержание журналистов «Украинской правды» в Вене — что известно

Напомним, вечером 8 октября стало известно о задержании в Вене Ткача и Бондаренко, выполнявших редакционное задание по поиску бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Редакция заявила о потере связи с ними и назвала задержание незаконным. «УП» обратилась в украинское и австрийское посольства, а также к международным правозащитникам с требованием объяснить причины и освободить журналистов. МИД Украины привлек консулов к делу.

9 октября МИД Украины сообщил, что Ткач уже был отпущен после задержания. Украинские дипломаты и консулы провели работу с австрийскими коллегами по урегулированию ситуации. В МИДе продолжают выяснять детали задержания, а также выясняют статус Бондаренко.

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