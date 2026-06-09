С топорами, лопатами и ломами против ТЦК: на Волыни погоня за гражданскими завершилась массовой дракой

На Волыни военные ТЦК заехали во двор и были избиты лопатами (видео)

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В селе на Волыни группа мужчин избили военных ТЦК и их авто, которые въехали на частную территорию.

Соответствующее видео было распространено местными пабликами. О деталях инцидента пишут «Волынская служба новостей» и «Суспільне Луцьк».

Что рассказали в ТЦК

Инцидент произошел 9 июня у села Вербка Ковельского района.

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Представитель Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук рассказала, что полицейские подали «законное требование» об остановке водителя микроавтобуса. Однако он ее проигнорировал и продолжил движение в направлении села Вербка. После этого автомобиль заехал, по ее словам, на «неопределенную территорию в селе Вербка». Хотя на кадрах ясно видно, что речь идет о частном домовладении, которое по периметру ограждено забором.

«Два человека, которые находились в микроавтобусе, выбежали из него, и еще пять граждан, вооруженных ломами, лопатами, топором и ножом, совершили нападение на служебные автомобили ТЦК», — отметила спикер военкомата.

По ее словам, гражданские разбили окна буса ТЦК (собственно это видно на видео), повредили заднее правое колесо одной из машин, порезав ножом.

Один из работников ТЦК получил травму головы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и швы.

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Как могут наказать гражданских

Лица, причастные к нападению, установлены. Они находятся в районном управлении полиции Ковеля, добавили в Нацполиции Волынской области. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица. За совершенное мужчинам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Скандалы во время мобилизации на Волыни: последние новости

Ранее сообщалось, что в Луцке подростки после Последнего звонка сразились с ТЦК и полицией.

Также мы писали, что должностное лицо ТЦК пойдет под суд за расправу над пенсионером из Волыни.

Напомним, что на Волыни женщина обвиняет ТЦК, что люди в балаклавах ворвались в гараж и избили ее мужа и несовершеннолетнего сына.

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