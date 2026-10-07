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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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С утра была под завалами: в Прилуках спасатели нашли пятилетнюю девочку после атаки РФ

Из-под завалов в Черниговской области спасли 5-летнего ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Прилуки

Атака РФ на Прилуки / © Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

В Черниговской области во время разбора разрушенного здания спасатели достали из-под завалов пятилетнюю девочку, которая находилась там с самого утра.

Об этом сообщила представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области Нина Луценко для «5 канала».

По словам представительницы ГСЧС, ребенка удалось обнаружить около 10:30. Разбор завалов на месте происшествия продолжается, а сами работы проходят в чрезвычайно сложных и опасных условиях.

«Работа усложнена большим количеством разрушенных конструкций и тем, что, конечно, есть возможность какого-то осыпания этих строительных материалов», — рассказала Нина Луценко.

Поиски под завалами продолжаются. Здание разбирают и спасатели и местные жители. Главная цель — как можно быстрее проверить все обломки и найти людей.

«Спасатели делают это для того, чтобы максимально быстро находить людей под завалами», — добавила пресс-секретарь ГСЧС Черниговщины.

Атака РФ на Прилуки 7 октября — последние новости

Напомним, российская ракета полностью разрушила дом семьи в Прилуках на Черниговщине, оставив во дворе воронку глубиной 7-8 метров. Хозяева выжили, потому что буквально за несколько минут до удара успели скрыться в укрытии.

По состоянию на 14:00 количество погибших возросло до 14 человек, среди них четверо детей. Продолжаются работы по поиску людей под завалами многоэтажки.

Во время российского ракетного удара по Прилукам погибли бывший полицейский, недавно вернувшийся с фронта и мать его жены. Сама же жена, действующая полицейской, получила ранения.

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