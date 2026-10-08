С утра дроны атакуют Украину: где объявлена опасность и куда летят БпЛА (карта)

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

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С самого утра четверга, 8 октября, российские беспилотники атакуют Украину. Воздушная тревога охватила ряд областей. Дроны достались западным регионам. Также существует угроза Киеву.

Что известно о движении ударных БПЛА — читайте в материале ТСН.ua.

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По состоянию на 07:50 российские беспилотники двигаются по нескольким регионам Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, новая группа реактивных БПЛА находится на севере Черниговской области и двигается в направлении Киевской области.

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В то же время в Киевской области дрон направлялся в направлении Борисполя, а также на Гостомель/Бучу.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о БПЛА уже над Киевом — в районе Бортничей и Феофании. Некоторые дроны двигаются на Чабаны/Боярку, а также Святошино и Борщаговку.

Еще одна группа реактивных беспилотников находится на небе над Житомирщиной. Кроме того, БПЛА двигается на Запорожье с юга.

Карта тревог по состоянию на 07:45 четверга, 8 октября.

Заметим, утром сирены звучали на западе — в Ровенской области: в Варасском, Сарненском и Ровенском районах.

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Напомним, накануне, 7 октября, Россия накрыла Украину дронами и ракетами. В частности, россияне запустили баллистику, среди которых были «Цирконы». Украинские военные сообщили, что силами ПВО была сбита/подавлена 161 цель. В частности, пять баллистических ракет.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл коварную тактику РФ во время атаки. По его словам, россияне били сразу по нескольким направлениям, а также применили разные типы вооружения, каждое из которых имеет собственную траекторию и направление полета.

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