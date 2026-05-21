С утра РФ атакует беспилотниками: в больших областных центрах произошли взрывы
Военные предупреждали об угрозе беспилотников для Днепра и Николаева.
Утром четверга, 21 мая, в Днепре раздались взрывы. Громко было и в Николаеве. Военные предупреждали о беспилотниках.
Об этом сообщили местные медиа и телеграммы-каналы.
Взрывы в Днепре
«В Днепре слышны звуки взрыва», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
В областном центре от 06:50 объявлена воздушная тревога. После ее оглашения Воздушные силы предупреждали о БпЛА над городом. Пока официальной информации от власти нет. В то же время, местные ресурсы сообщают, что в городе возник пожар.
Взрывы в Николаеве
В Николаеве в 07:12 раздались сирены из-за воздушной угрозы. Военные предупреждали о БпЛА с юга, который двигался в направлении города.
«В Николаеве был слышен взрыв», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Ночная атака РФ
Ночью против 21 мая россияне снова атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Громко было в окрестностях Харькова, в Сумах и в Запорожском районе.
В частности, РФ ударила по городу Днепр. В многоэтажке изуродована квартира. Взрывной волной также изуродовано несколько соседних домов — в них вылетели окна. Из-за атаки РФ 58-летняя женщина.