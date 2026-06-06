С утра РФ атакует крупный областной центр: после взрывов произошел пожар, есть попадание

Взрывы. / © Associated Press

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Утром субботы, 5 июня, российская армия атаковала беспилотниками Запорожья. В городе произошли взрывы. Есть попадания.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Один человек ранен, возник пожар: россияне продолжают атаковать Запорожье», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, беспилотник вызвал пожар на автостоянке недалеко от многоквартирного дома в одном из районов города. Травмирована женщина.

Атака россиян на Запорожье.

Заметим, в областном центре в 07.26 объявили тревогу из-за угрозы беспилотников. Через несколько минут произошли взрывы. Тревога в Запорожье еще продолжается.

Как сообщалось, на рассвете Россия также атаковала Запорожье дронами. оккупанты нанесли удары по объектам критической и промышленной инфраструктуры. Стало известно, что после атаки два работника одного из предприятий погибли. Их тела обнаружили под завалами.

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