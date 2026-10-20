ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3799
Время на прочтение
1 мин

С утра РФ атакует запад Укпаины реактивными БпЛА: где угроза — карта

Российская армия атакует Украину реактивными дронами — воздушная тревога охватила ряд регионов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

С самого утра 20 октября российская армия атакует Украину ударными беспилотниками, в том числе реактивными. Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении враждебных БПЛА сразу в нескольких областях.

Что известно о движении ударных БпЛА — читайте в материале ТСН.ua.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 07:00 российские реактивные беспилотники продолжают движение в направлении западных областей. В частности, группа вражеских БпЛА пролетела мимо Бершади в Винницкой области и движется на северо-запад.

В настоящее время один из реактивных БпЛА следует на Ровно с северо-востока, мимо Рогатина в Ивано-Франковской области. Другие дроны фиксировали вблизи Деражни — в направлении Хмельницкого, а также Тернопольской области — курсом на Скалат с востока.

Кроме того, дроны следуют с севера Черниговщины на север Киевщины. Воздушные цели фиксировались в направлении Вышгорода и Бучи в Киевской области. Беспилотник также фиксировали в Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Полтавской областях.

Карта тревог на 07:05 вторника, 20 октября.

Карта тревог на 07:05 вторника, 20 октября.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может повторять комбинированные атаки по Украине с интервалом в трое-четыре суток. В то же время, более привычным для российской армии темпом может быть один такой удар в неделю. Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о комбинированных атаках, в ходе которых РФ одновременно применяет ударные беспилотники и ракеты.

Новость дополняется

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie