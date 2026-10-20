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С утра РФ атакует запад Укпаины реактивными БпЛА: где угроза — карта
Российская армия атакует Украину реактивными дронами — воздушная тревога охватила ряд регионов.
С самого утра 20 октября российская армия атакует Украину ударными беспилотниками, в том числе реактивными. Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении враждебных БПЛА сразу в нескольких областях.
Что известно о движении ударных БпЛА — читайте в материале ТСН.ua.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 07:00 российские реактивные беспилотники продолжают движение в направлении западных областей. В частности, группа вражеских БпЛА пролетела мимо Бершади в Винницкой области и движется на северо-запад.
В настоящее время один из реактивных БпЛА следует на Ровно с северо-востока, мимо Рогатина в Ивано-Франковской области. Другие дроны фиксировали вблизи Деражни — в направлении Хмельницкого, а также Тернопольской области — курсом на Скалат с востока.
Кроме того, дроны следуют с севера Черниговщины на север Киевщины. Воздушные цели фиксировались в направлении Вышгорода и Бучи в Киевской области. Беспилотник также фиксировали в Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Полтавской областях.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может повторять комбинированные атаки по Украине с интервалом в трое-четыре суток. В то же время, более привычным для российской армии темпом может быть один такой удар в неделю. Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о комбинированных атаках, в ходе которых РФ одновременно применяет ударные беспилотники и ракеты.