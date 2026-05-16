Атака на Харьков. / © Associated Press

Утром 16 мая российская армия атаковала Харьков. Областной центр находится под атакой русских дронов.

Об этом сообщили местные власти.

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, под прицелом оказались Шевченковский и Киевский район города. Пострадал один человек.

Атака на Харьков — последствия

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в Шевченковском районе дрон ударил в центральной части города. «Прилет» произошел прямо в путь.

В результате обстрела повреждены три выхода из метрополитена, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. Пострадал один человек.

В Киевском районе произошло падение обломков дрона на детскую площадку. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Напомним, этой ночью также РФ мощно приготовила по Одесщине. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой стройки в Измаиле. В результате повреждения воздушных линий без электроэнергии остаются 22 662 абонента.

