Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В субботу, 14 ноября, армия РФ продолжает атаковать Украину беспилотниками. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Что известно об опасности на сегодняшнее утро — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Ночная атака — отчет ПС

В отчете Воздушные силы сообщат, что с вечера 13 ноября Россия запустила по Украине 96 ударных БПЛА типа Shahed (61 — реактивный), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия. Беспилотники летели по пяти направлениям: Брянское, Орло, Приморско-Ахтарское, Донецкое и Гвардейское в Крыму.

Реклама

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, был сбит/подавлен 81 дрон, в том числе 52 реактивные. Впрочем, зафиксировано попадание на восьми локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Утренняя атака

Отметим, по состоянию на 08:00 ситуация по движению российских дронов достаточно спокойная. Сирены раздаются в нескольких районах Черниговщины и Сумщины.

Карта тревог по состоянию на 08:05 субботы, 14 ноября.

По состоянию на 07:00, Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении враждебных реактивных беспилотников. В частности, в Киевской, Черниговской, Николаевской и Полтавской областях объявлена «желтая» тревога.

По данным военных, в Киевской области один из дронов двигался курсом на Барышевку, а другой реактивный БпЛА летел в направлении Козина. Мониторы сообщали, что около 7 утра было громко в окрестностях Киева. В то же время, для Киева опасности нет. В столице сирены доносились еще ночью — с 02:07 до 02:53.

Реклама

Карта тревог по состоянию на 07:09.

Удары РФ по Украине — последние новости

Ночью против 13 ноября Россия нанесла необычный удар по Украине . Под ударом беспилотников оказались гражданские объекты в Ровно, Запорожье, Киеве, Виннице и Одессе, а из-за угрозы баллистики воздушную тревогу объявляли даже в Закарпатье.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что Россия не будет прекращать воздушный террор, в частности, Киева. Ведь сейчас ситуация на фронте для врага хуже всего с 2022-го. Кроме того, по словам эксперта, Москва пытается продемонстрировать, что она имеет в Украине доминирующие позиции.

Новости партнеров

Новости партнеров