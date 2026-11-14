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Утром РФ запустила по Украине беспилотники: где сейчас опасность — карта (обновлено)
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.
В субботу, 14 ноября, армия РФ продолжает атаковать Украину беспилотниками. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.
Что известно об опасности на сегодняшнее утро — читайте в материале ТСН.ua.
Ночная атака — отчет ПС
В отчете Воздушные силы сообщат, что с вечера 13 ноября Россия запустила по Украине 96 ударных БПЛА типа Shahed (61 — реактивный), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия. Беспилотники летели по пяти направлениям: Брянское, Орло, Приморско-Ахтарское, Донецкое и Гвардейское в Крыму.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, был сбит/подавлен 81 дрон, в том числе 52 реактивные. Впрочем, зафиксировано попадание на восьми локациях, а также падение обломков на двух локациях.
Утренняя атака
Отметим, по состоянию на 08:00 ситуация по движению российских дронов достаточно спокойная. Сирены раздаются в нескольких районах Черниговщины и Сумщины.
По состоянию на 07:00, Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении враждебных реактивных беспилотников. В частности, в Киевской, Черниговской, Николаевской и Полтавской областях объявлена «желтая» тревога.
По данным военных, в Киевской области один из дронов двигался курсом на Барышевку, а другой реактивный БпЛА летел в направлении Козина. Мониторы сообщали, что около 7 утра было громко в окрестностях Киева. В то же время, для Киева опасности нет. В столице сирены доносились еще ночью — с 02:07 до 02:53.
Удары РФ по Украине — последние новости
Ночью против 13 ноября Россия нанесла необычный удар по Украине . Под ударом беспилотников оказались гражданские объекты в Ровно, Запорожье, Киеве, Виннице и Одессе, а из-за угрозы баллистики воздушную тревогу объявляли даже в Закарпатье.
В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что Россия не будет прекращать воздушный террор, в частности, Киева. Ведь сейчас ситуация на фронте для врага хуже всего с 2022-го. Кроме того, по словам эксперта, Москва пытается продемонстрировать, что она имеет в Украине доминирующие позиции.