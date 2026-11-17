Воздушная тревога. / © ТСН.ua

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С самого утра 17 ноября российская армия атакует Украину — большое количество беспилотников летит на запад. В ряде регионов раздаются взрывы.

Что известно о утренней атаке и где раздаются взрывы — читайте на ТСН.ua.

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По состоянию на 08:45, российские БпЛА фиксируют сразу в ряде областей. По данным мониторов, в небе над Украиной более 70 дронов. Большинство из них двигаются в направлении западных регионов.

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Заметим, беспилотники долетели до Закарпатской области, где в 09:24 раздались сирены. ПС ВСУ сообщали о БПЛА курсом на Сваляву. Мониторы информировали о дронах в небе над Мукачево.

Карта тревог по состоянию на 09:45 вторника, 17 ноября.

По данным Воздушных сил ВСУ, группы ударных беспилотников с севера Киевской области через центральную часть Житомирской области двигались в направлении Ровенской и Хмельницкой областей.

В Ивано-Франковской области зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников. БПЛА держат курс на Бурштын, Галич и Ивано-Франковск.

Кроме того, вражеские беспилотники зафиксировали на севере Волыни, в частности, в направлении Луцка и Ковеля.

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Карта тревог по состоянию на 08:46 вторника, 17 ноября.

Утренняя атака — где раздаются взрывы

В Тернополе, где более трех часов раздаются сирены, после 10:00 были слышны сильные взрывы. Воздушные Силы предупреждали о движении БПЛА на город.

После 09:50 громко было в Мукачево в Закарпатье. Мониторы предупреждали о дроне над городом.

В Виннице во время тревоги, продолжавшейся почти полчаса — 09:19-09:46, был слышен звук взрыва.

В Ровенском районе с 07:00 продолжается «желтая» воздушная тревога. Около 08:00, а также в 09:40 в областном центре прогремели сильные взрывы. По данным местных медиа, в Ровно пропал свет.

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Кроме того, громко было в городе Киверцы в Луцком районе Волынской области. В регионе от 07:23 раздаются сирены.

Массированная атака на Украину — что известно

С ночи армия РФ атакует Украину ракетами и беспилотниками. Под прицелом оказались разные регионы и на западе, и в центре, и на юге страны. В частности, были поражены энергетические и промышленные объекты. Во многих населённых пунктах возникли обесточения.

По данным Укрэнерго, в нескольких регионах обострилась ситуация с электроснабжением. В частности, блекаут произошел в Запорожье. Из-за атак по объектам энергетической инфраструктуры значительное количество жителей города и области осталось без электроснабжения.

В то же время в Киеве из-за баллистических атак сотни домов остались без тепла . В результате одного из ударов по Южному мосту получила повреждения тепловая сеть. В настоящее время без теплоснабжения остаются 317 домов Дарницкого района.

В то же время этой ночью соседняя Румыния поднимала истребители, ведь было зафиксировано 11 воздушных целей вблизи границы с Украиной. Кроме того, северян уезда Тулча предупредили о потенциальной опасности через систему RO-Alert.

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