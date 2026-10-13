Взрывы. / © Associated Press

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Утром 13 октября идет атака российских беспилотников на Украину. Воздушная тревога охватила ряд областей.

Что известно о движении ударных БПЛА — читайте в материале ТСН.ua.

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По состоянию на 07:10, по данным Воздушных сил ВСУ, БПЛА двигаются на Киевщину, Черниговщину и Харьковщину. Дроны фиксируют на направлениях Нежина и Сновска в Черниговской области, а также Киева, Борисполя и Березани в Киевской области.

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Кроме того, группа реактивных БПЛА двигалась из Брянской области РФ в направлении севера Черниговщины. Еще один беспилотник направлялся в Златополь на Харьковщине с юго-востока.

Карта тревог по состоянию на 07:10 вторника, 13 октября.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed. В частности, дроны фиксировали в западных областях — в Хмельницкой и Тернопольской областях. Кроме того, под атакой находился Киев.

Кроме того, дроны атаковали село Мурованое, что недалеко от Львова. По данным властей, во время воздушной тревоги сбитый беспилотник упал на жилой дом.

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