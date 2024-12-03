"С ужасом ожидаю увидеть цены в аптеках": Притула раскритиковал инициативу с выплатой 1000 гривен

Эти средства, к сожалению, нельзя перечислять на карты физических лиц, чтобы помочь адресно.

Волонтер Сергей Притула не поддерживает инициативу с выплатой 1000 гривен украинцам. Это может повлиять на цены и инфляцию.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал общественный деятель и волонтер Сергей Притула.

"Я с ужасом этого ожидаю. Давайте мы посмотрим на ценники в аптеках в начале — в середине декабря, когда огромное количество людей, прежде всего пожилого возраста, получив эту тысячу, понесет ее в аптеку или сервисы, которые им необходимы", — отметил он.

Он считает, что эти средства можно было потратить на внутриперемещенных лиц, которые сильно страдают от войны.

"Никто не понимает и не знает четкой цифры, сколько из этих людей возвращаются обратно. Но эти факты имеют место. И это огромный знак вопроса к правительству и всем ответственным: почему люди выбирают ужас пребывания в о вместо того, чтобы остаться на подконтрольной правительству Украины земли.Возможно потому, что неопределенность пугает их больше, чем неопределенность там?", — констатировал Притула.

Он добавил, что совершенно не поддерживает инициативу с выплатой 1000 гривен. Однако на карточку Национального кэшбека она все равно поступит. И внутри фонда Сергея Притулы есть договоренность направить эти средства на важные проекты.

"Это мой посыл к людям. Если эта 1000 гривен существенно не влияет на ваше благосостояние, пожалуйста, выберите фонд, которому вы доверяете и сэкономьте 1000, 500 или 300 гривен на помощь военным", — подытожил он.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: Про долг Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

Ранее Притула признал, что та сплоченность, которую мы испытывали и переживали в первые месяцы после начала полномасштабной войны, и то состояние в обществе, которое есть сейчас, несколько отличаются. В сторону ухудшения, не улучшения. Волонтер назвал причины такой тенденции.

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