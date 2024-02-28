С венками — к бабушке: пограничники разоблачили "черную" легенду для пересечения границы

Чтобы попасть в пограничное село на Закарпатье, злоумышленники придумали историю о похоронах.

В Закарпатской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией, сообщив, что едут на похороны бабушки. Чтобы подтвердить свою легенду, показали похоронные венки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Авто, которым ехали мужчины, пограничный наряд отделения "Хижа" Мукачевского отряда остановил на контрольном посту. Водителем был житель Закарпатья, назвавшийся таксистом, который везет пассажиров на похороны в село Чернотисово. Но сами пассажиры не смогли вспомнить ни как зовут "покойную" бабушку, ни ее точный адрес.

В конце концов, пограничники выяснили, что харьковчане заплатили псевдотаксисту и его сообщникам по тысяче долларов за то, чтобы их переправили через границу.

С прибытием на Закарпатье они заплатили за переправу, а им выдали поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать легенду о похоронах бабушки.

В настоящее время оперативники пограничного отряда тщательно изучают все детали правонарушения, чтобы установить круг причастных к незаконной переправке мужчин через границу.

Напомним, в Закарпатской области 33-летний житель Береговского района организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины. Злоумышленник привлек в сообщники местных мужчин – дельцы обеспечивали пересечение границы вне официальных пунктов пропуска.

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