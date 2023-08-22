"С верой в ВСУ": Гуменюк рассказала об обороне врага на юге

Оккупанты и ранее понимали, что украинские военные будут прорывать их линии обороны. Именно поэтому они несколько месяцев занимались минированием территорий на южном направлении.

Об этом пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телеканала "Мы – Украина".

"Сейчас они (россияне – ред.) пытаются уплотнить оборону, в частности созданием железобетонных конструкций, дополнительно окопаться и глубже укрепиться. Но видим и наблюдаем эту работу уже на втором рубеже обороны. И третий рубеж уже начинает проявлять себя. То есть они понимают, что через некоторое время им понадобится уже третий", – рассказала Гуменюк.

Ранее Гуменюк рассказывала о том, что российские войска на оккупированных территориях используют уловки, надеясь подловить украинские силы. Захватчики создают ложные цели и позиции.

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