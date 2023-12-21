С временно оккупированной территории возвращен еще один парень (фото)

Для возвращения Михаила понадобилось около месяца. Пока он в Хмельницком. Там тоже живет его сестра. Его мечта осуществилась, ведь начинать взрослую жизнь паренек мечтал именно в свободной Украине.

Около месяца назад в Минреинтеграцию обратился директор Мариупольского профессионального строительного колледжа Антон Билай. Он просил помочь вывезти из ТОТ 17-летнего Михаила.

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

"Антон Билай уже имеет опыт — раньше ему удалось вывезти на подконтрольную территорию в свободную Украину двух студентов-сирот колледжа. Несмотря на опасность для себя, он лично поехал за ними во временно оккупированный Донецк", — говорится в сообщении.

На этот раз, как только ему стало известно местонахождение еще одного парня, он сразу решил обратиться в Минреинтеграцию и Общественный союз "Украинская сеть за права ребенка".

Как произошло возвращение из оккупации

Минреинтеграции выражает благодарность председателю правления ГС "Украинская сеть за права ребенка" Дарье Касьяновой и директору Мариупольского профессионального строительного колледжа Антону Билаю за возвращение украинских детей. За человечность, мужество и самоотдачу всех, кто приобщается к этому благородному делу.

"Возвращение Михаила стало возможным благодаря реализации проекта "Путь домой", партнером которого является Минреинтеграции. Он направлен на поиск и возвращение детей из РФ и ВТО, а также на воссоединение семей, дети из которых оказались в оккупации без родителей", – рассказали специалисты.

Отметим, если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Натальи Емец по номеру: (050) 562-03-13. Также можно позвонить по горячей линии Национального информационного бюро 16-48.

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