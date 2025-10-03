С выставки во Львове украли картину украинского художника: что известно

Галерея (иллюстративная фотография) / © pixabay.com

Во время Львовского международного BookForum во дворце искусств исчезла картина выдающегося украинского художника Сергея Якутовича.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Известно, что картина Сергея Якутовича исчезла во время работы выставки «Иллюстрации в карандаше». Ее организовали во время 32-го Львовского международного BookForum.

Организаторы просят общественность помочь в поиске и возвращении работы.

«Работа принадлежит семье художника. Это иллюстрация к поэме Лины Костенко „Берестечко“ (изображена на фото)», — говорится в сообщении.

Картина, пропавшая во время работы выставки. / © Львівська міська рада

Всех, кто владеет любой информацией о местонахождении пропавшей картины, просят немедленно обратиться по телефону: +38 (066) 411-96-17.

