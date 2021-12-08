С завтрашнего дня в Украине будет расширен перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

С завтрашнего дня в Украине будет расширен перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна

В случае отказа от прививки таким работникам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Уже завтра, 9 декабря, в Украине вступит в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Об этом на брифинге 8 декабря напомнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной", — заявил глава Минздрава.

Ляшко отметил, что речь идет о:

работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работниках заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие)".

Министр подчеркнул, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет. "Получение, по крайней мере, первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе", — добавил Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Минздраве объяснили, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки. Как сообщалось, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В частности, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования и т.д.