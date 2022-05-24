С завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении: оккупанты похитили руководителей поселкового совета в Запорожье

С завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении: оккупанты похитили руководителей поселкового совета в Запорожье

На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты похитили двоих мужчин.

Ими оказались руководитель Кирилловского поселкового совета и его заместитель.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Сегодня, 24 мая, дерзко и цинично были похищены руководители Кирилловского поселкового совета. Около 6 утра из собственного дома похищены руководители общины Ивана Малеева. После этого кафиры похитили его заместителя Игоря Коробко. Обоих с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении. Также похищен директор местного дома культуры (КЗ "Центр культуры, досуга и художественного образования") Светлана Шиян. Известно, что оккупанты ограбили администрацию громады и ЦНАП", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что главу Кирилловского поселкового совета оккупанты похищали уже. В середине апреля Иван Малеев уже находился в плену противника.

Напомним, что российские захватчики похищают жителей временно оккупированного Херсона, активно выражающих свою проукраинскую позицию. Жительница Херсона Ирина Горобцова исчезла из собственного дома после того, как в своих социальных сетях осуждала вторжение кафиров на территорию Украины и ее родного города.

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