С жарой до 36° и грозовыми дождями: какими в Украине будут выходные, 17-18 июля

С жарой до 36° и грозовыми дождями: какими в Украине будут выходные, 17-18 июля

В некоторых регионах будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На выходных, 17-18 июля, в Украине будет довольно жаркая погода, однако в большинстве регионов ожидаются осадки.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 17 июля, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных, северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.

В воскресенье, 18 июля, в западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, в северных областях местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°, на юге страны до 36°, в западных областях ночью 14-19°, днем 21-26°, в северных областях 25-30°.

В Киеве также суббота будет жаркой и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.

В воскресенье, 18 июля, в столице ночью будет без осадков, днем местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 30-32°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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