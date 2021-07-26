С жарой, грозами и бурями: каким будет последний месяц лета 2021 года

С жарой, грозами и бурями: каким будет последний месяц лета 2021 года

По словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней.

Погода в Украине в последний месяц лета 2021 года будет теплее, чем обычно.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, средняя месячная температура августа предполагается на уровне 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.

А вот количество осадков будет в пределах климатической нормы, отмечают синоптики. Так, их месячное количество в стране ожидается на уровне 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, которым он ранее поделился с ТСН.ua, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Так, согласно его расчетам, август будет довольно жарким и богатым на осадки: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.

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