С животными до укрытия можно, но есть куча "но": украинцам напомнили правила во время тревоги

Укрытие / © Associated Press

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Во время воздушной тревоги украинцы имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. Такую возможность закрепили на законодательном уровне еще в 2024 году, когда Министерство внутренних дел внесло соответствующие изменения в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Об этом напомнила Госпродпотребслужба.

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В ведомстве отмечают, что это решение позволяет людям не оставлять своих домашних питомцев без присмотра и не отказываться от эвакуации в безопасное место из-за запрета брать животных с собой.

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В то же время владельцы должны соблюдать ряд правил, чтобы пребывание в укрытии было безопасным и комфортным для всех. В частности, собак необходимо держать на поводке, а кошек, мелких собак и других домашних животных — в переносках или специальных контейнерах. Также рекомендуется запас воды и корма, ветеринарный паспорт (при наличии), необходимые лекарства и средства для уборки за животным. Кроме того, животное нельзя оставлять без присмотра.

Особые требования действуют для собак, входящих в перечень опасных пород, утвержденный Кабинетом Министров Украины. Речь идет, в частности, об американском пит-бультерьере, американском стафордширском терьере, ротвейлере, добермане, кавказской и среднеазиатской овчароках, бульмастифе, тибетском мастифе, аргентинском и канарском догах, американской аките и других. В общественных местах, в частности в укрытиях, такие собаки должны находиться на коротком поводке и в наморднике.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что даже спокойное и хорошо обученное животное может испугаться взрывов, сирен или большого скопления людей. Поэтому соблюдение правил является важным условием безопасности для всех, кто находится в укрытии.

Напомним, во время массированных российских атак эксперты призывают украинцев не медлить и сразу спускаться в укрытие после объявления воздушной тревоги. Не стоит пытаться самостоятельно предусмотреть время или направление удара. Россияне, к сожалению, постоянно анализируют ситуацию и улучшают результативность обстрелов.

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