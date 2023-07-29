Саакашвили запускает инициативу по помощи украинским детям: что известно

Михеил Саакашвили и София Чкония решили учредить международную инициативу по гуманитарной и медицинской помощи украинским детям.

Об этом сообщил Михеил Саакашвили в своем фейсбуке.

Дети должны быть спасены

Как отметил политик, речь идет о потерянных детях, находящихся на оккупированных территориях Украины, жертвах абдукции и детях погибших военнослужащих Украины.

На сегодняшний день по меньшей мере 15 тысяч украинских детей похищены с оккупированных территорий Украины, насильственно усыновлены в семьях страны-оккупанта, а также находятся в домах для беспризорных детей. Кровопролитная война России против Украины унесла жизни не менее 535 детей. Многие дети потеряли родителей, но их ищут родственники и Украина как государство.

"Даже при тяжелом состоянии моего здоровья я особенно переживаю трагедию детей, как отец и как гражданин Украины", – отметил Саакашвили.

Он добавил, что София Чкония, являющаяся экспертом по моде, имеет большой опыт гуманитарной деятельности. Саакашвили призвал сторонников в России, Украине и Грузии приобщаться к этому великому делу. Да, каждый может помочь в сборе информации и возвращении детей. На ютуб-канале проекта будем оперативно сообщать актуальную информацию. Все имеющиеся данные следует отправлять по электронному адресу: forhelp118@gmail.com.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили. Украинский лидер призвал официальный Тбилиси передать Украине Саакашвили для лечения, а также попросил партнеров не игнорировать его состояние

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