"Саботаж и угроза для государства": Стефанчук резко отреагировал на блокирование трибуны в Совете

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук / © Associated Press

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг резкой критике народных депутатов, которые сегодня, 18 ноября, заблокировали парламентскую трибуну и требовали отставки всего Кабинета Министров. Из - за блокирования трибуны было сорвано рассмотрение кадровых вопросов по увольнению отдельных министров . Спикер подчеркнул, что ведущее войну государство не может позволить себе такого политического саботажа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Отставка министров и Кабмина — разные процедуры

Стефанчук напомнил, что Верховная Рада приступила к рассмотрению важных кадровых вопросов — освобождению от должностей двух министров, что является «общественным запросом и государственной необходимостью в условиях войны».

Он обратил внимание на то, что требования оппозиции по отставке всего Кабмина являются отдельной процедурой.

«В то же время следует четко разграничивать: увольнение отдельных министров и отставка всего Правительства – это разные процедуры, предусмотренные Конституцией и действующим законодательством», – пояснил Председатель Совета.

Стефанчук подтвердил, что оппозиция уже получила все необходимые документы для реализации своей инициативы по отставке правительства и начала соответствующий процесс в установленном законом порядке.

Угроза для государства

Спикер подверг критике тех нардепов, которые, вопреки Регламенту, заблокировали работу парламента. По его словам, они "срывают рассмотрение важных вопросов, которые Верховная Рада должна решать в интересах государства".

Стефанчук назвал такое поведение безответственным и призвал депутатов к единству.

«Пока Вооруженные Силы держат оборону на фронте, Верховная Рада должна держать единство и отвечать перед Украинским Народом. Мы можем дискутировать, критиковать, иметь разные видения. Но есть предел, по которому политические амбиции представляют угрозу государству», — подчеркнул Стефанчук.

Он призвал всех народных депутатов на следующий день вернуться к конструктивной работе и выполнить свою конституционную обязанность, поскольку «страна ждет парламентских решений, а не блокирования трибуны».

Напомним, депутаты не рассмотрели увольнение министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук из-за блокирования трибуны . Фракция «Европейская солидарность» заблокировала трибуну и заявила, что увольнения только двух министров недостаточно.