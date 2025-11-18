- Дата публикации
"Саботаж и угроза для государства": Стефанчук резко отреагировал на блокирование трибуны в Совете
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подверг резкой критике народных депутатов за блокирование трибуны парламента, назвав такое поведение безответственным.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг резкой критике народных депутатов, которые сегодня, 18 ноября, заблокировали парламентскую трибуну и требовали отставки всего Кабинета Министров. Из - за блокирования трибуны было сорвано рассмотрение кадровых вопросов по увольнению отдельных министров . Спикер подчеркнул, что ведущее войну государство не может позволить себе такого политического саботажа.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Отставка министров и Кабмина — разные процедуры
Стефанчук напомнил, что Верховная Рада приступила к рассмотрению важных кадровых вопросов — освобождению от должностей двух министров, что является «общественным запросом и государственной необходимостью в условиях войны».
Он обратил внимание на то, что требования оппозиции по отставке всего Кабмина являются отдельной процедурой.
«В то же время следует четко разграничивать: увольнение отдельных министров и отставка всего Правительства – это разные процедуры, предусмотренные Конституцией и действующим законодательством», – пояснил Председатель Совета.
Стефанчук подтвердил, что оппозиция уже получила все необходимые документы для реализации своей инициативы по отставке правительства и начала соответствующий процесс в установленном законом порядке.
Угроза для государства
Спикер подверг критике тех нардепов, которые, вопреки Регламенту, заблокировали работу парламента. По его словам, они "срывают рассмотрение важных вопросов, которые Верховная Рада должна решать в интересах государства".
Стефанчук назвал такое поведение безответственным и призвал депутатов к единству.
«Пока Вооруженные Силы держат оборону на фронте, Верховная Рада должна держать единство и отвечать перед Украинским Народом. Мы можем дискутировать, критиковать, иметь разные видения. Но есть предел, по которому политические амбиции представляют угрозу государству», — подчеркнул Стефанчук.
Он призвал всех народных депутатов на следующий день вернуться к конструктивной работе и выполнить свою конституционную обязанность, поскольку «страна ждет парламентских решений, а не блокирования трибуны».
Напомним, депутаты не рассмотрели увольнение министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук из-за блокирования трибуны . Фракция «Европейская солидарность» заблокировала трибуну и заявила, что увольнения только двух министров недостаточно.