"Садись, бабушка": пожилую женщину спас из-под обстрелов робот

Эвакуация бабушки в Донецкой области / © скриншот с видео

В Донецкой области с помощью наземного дрона удалось спасти пожилую женщину, которая, убегая из-под российских обстрелов, шла по дороге, которая находилась под огневым контролем оккупантов.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Беглянку, которая до последнего оставалась в своем доме в районе ведения боевых действий на Лиманщине, обнаружили пилоты 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

За ее спасение взялись бойцы роты беспилотных наземных систем «Cerberus».

Чтобы не напугать старушку, наземный роботизированный комплекс накрыли одеялом с посланием: «Бабушка, садись!».

Когда робот успешно эвакуировал женщину, выяснилось, что ей 77 лет, 53 из которых она прожила в собственном доме, который недавно разрушили обстрелами оккупанты.

Кроме нее, из-под обстрелов были выведены еще трое гражданских, которые выходили пешком, но воздушные дроны сопровождали их до точки эвакуации.

Бойцы 1-го мехбата вывезли людей из зоны боевых действий на бронеавтомобиле и передали представителям гражданско-военного сотрудничества бригады.

В целом эвакуационная операция длилась четыре часа.

Напомним, ранее в Купянском районе Харьковской области приняли решение расширить территории обязательной и принудительной эвакуации населения.