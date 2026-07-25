Садовый о драке с военными ТЦК: Ситуация стала топовой на российских каналах

Андрей Садовый / © Getty Images

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Столкновения с представителями ТЦК на Сыхове во Львове вспыхнули после распространения ложной информации в Сети. А сообщение о якобы задержании 20-летнего парня стало толчком к эскалации.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сказал в интервью «РБК-Украина».

«Мне интересно исследовать, какое информационное агентство, Телеграм-канал или какой блогер первым предоставил информацию о задержании 20-летнего парня. Потому что с этого все началось, люди начали эту информацию распространять», — сказал он.

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В то же время, информация о том, что на самом деле задержали 30-летнего мужчину, который находился в розыске, уже не получила такой огласки.

«И когда уже потом пошла информация, что на самом деле задержали находившегося в розыске 30-летнего парня, то это прошло так себе, „на заднем плане“. Уже включился эффект людей, объединенных общим стремлением к борьбе и так далее. И в данной ситуации хочу отдать должное, достаточно качественно и профессионально сработали правоохранительные органы, потому что не было допущено кровопролитие», — добавил Садовый.

Мэр также обратил внимание, что этот инцидент активно использовали российские информационные ресурсы: «Я убежден, что расследование должно выяснить все за и против, потому что во время войны эта ситуация стала топовой на российских информационных каналах и ничего хорошего в этом нет».

Столкновения с ТЦК во Львове — что известно

Все началось со стандартной проверки военнообязанного, который, по информации ТЦК, не обновил военно-учетные данные в приложении «Резерв+» и находился в розыске.

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В Сиховском районном ТЦК заявили, что действовали в соответствии с действующим законодательством. Начальник Сыховского РТЦК и СП Борис Пруцких рассказал, что во время операции двигались три служебных автомобиля.

«Двигались три автомобиля: один уехал вместе с военнообязанным, другой уехал в начале конфликта, а третий — остался и вы видели, что с ним произошло», — сказал он.

Впоследствии в Сети появились другие кадры, на которых толпа пытается сорвать военную форму с мужчины, которого местные опознали как тренера клуба восточных единоборств. Они утверждали, что он — не военнослужащий.

В самом ТЦК эти обвинения отвергли, равно как и утверждение об избиении гражданского.

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После львовских событий суд избрал меру пресечения 23-летнему военнослужащему 53-й отдельной механизированной бригады Олегу Гаврилову, который, по данным следствия, самовольно покинул военную часть еще в феврале. Его подозревают в нападении на полицейских, за что грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала еще четырех участников нападения. Трое из них уже заключены под стражу. Им инкриминируют участие в массовых беспорядках, что предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.

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