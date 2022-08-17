Садовый предупредил о холодной зиме: что необходимо подготовить каждому украинцу (видео)

Зимой могут быть перебои с отоплением, электричеством и газом.
Мэр Львова Андрей Садовый вслед за столичным коллегой Виталием Кличко предупредил, что зима в этом году может быть "тяжелой". Он призвал подготовиться на случай, если пропадет отопление, электричество или газ.
Садовый записал видео и показал, что необходимо иметь дома каждому украинцу.
Мэр подчеркнул, что во Львове провели гидравлические испытания и все системы готовы к отопительному сезону, а ТЭЦ отремонтированы. Однако возможны аномальные ситуации из-за продолжающейся войны. Сейчас в городе активно закупают дрова, уголь и печи-буржуйки.
Что необходимо иметь дома:
- электрочайник – на случай, если не будет газа.
- Светильник на батарейках, если не будет электричества.
- Сухой спирт, чтобы разогреть еду, если нет ни газа, ни электричества.
- Электроплиту для приготовления пищи без электричества.
- Дрова, если вы живете в частном доме.
- Утеплить деревянные окна с помощью уплотнителя.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла. Он не исключает, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы.
Читайте также: