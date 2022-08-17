Садовый предупредил о холодной зиме: что необходимо подготовить каждому украинцу (видео)

Зимой могут быть перебои с отоплением, электричеством и газом.

Мэр Львова Андрей Садовый вслед за столичным коллегой Виталием Кличко предупредил, что зима в этом году может быть "тяжелой". Он призвал подготовиться на случай, если пропадет отопление, электричество или газ.

Садовый записал видео и показал, что необходимо иметь дома каждому украинцу.

Мэр подчеркнул, что во Львове провели гидравлические испытания и все системы готовы к отопительному сезону, а ТЭЦ отремонтированы. Однако возможны аномальные ситуации из-за продолжающейся войны. Сейчас в городе активно закупают дрова, уголь и печи-буржуйки.

Что необходимо иметь дома:

электрочайник – на случай, если не будет газа.

– на случай, если не будет газа. Светильник на батарейках , если не будет электричества.

, если не будет электричества. Сухой спирт , чтобы разогреть еду, если нет ни газа, ни электричества.

, чтобы разогреть еду, если нет ни газа, ни электричества. Электроплиту для приготовления пищи без электричества.

для приготовления пищи без электричества. Дрова , если вы живете в частном доме.

, если вы живете в частном доме. Утеплить деревянные окна с помощью уплотнителя.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла. Он не исключает, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы.

Рецепты и советы для всех украинцев, как не замерзнуть зимой и сделать свой дом теплым

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