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Садовый предупредил о холодной зиме: что необходимо подготовить каждому украинцу (видео)

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Садовый предупредил о холодной зиме: что необходимо подготовить каждому украинцу (видео)

Зимой могут быть перебои с отоплением, электричеством и газом.

Мэр Львова Андрей Садовый вслед за столичным коллегой Виталием Кличко предупредил, что зима в этом году может быть "тяжелой". Он призвал подготовиться на случай, если пропадет отопление, электричество или газ.

Садовый записал видео и показал, что необходимо иметь дома каждому украинцу.

Мэр подчеркнул, что во Львове провели гидравлические испытания и все системы готовы к отопительному сезону, а ТЭЦ отремонтированы. Однако возможны аномальные ситуации из-за продолжающейся войны. Сейчас в городе активно закупают дрова, уголь и печи-буржуйки.

Что необходимо иметь дома:

  • электрочайник – на случай, если не будет газа.
  • Светильник на батарейках, если не будет электричества.
  • Сухой спирт, чтобы разогреть еду, если нет ни газа, ни электричества.
  • Электроплиту для приготовления пищи без электричества.
  • Дрова, если вы живете в частном доме.
  • Утеплить деревянные окна с помощью уплотнителя.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла. Он не исключает, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы.

Рецепты и советы для всех украинцев, как не замерзнуть зимой и сделать свой дом теплым

Рецепты и советы для всех украинцев, как не замерзнуть зимой и сделать свой дом теплым

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