Садовый рассказал о пострадавших в результате вражеского обстрела СТО во Львове: "Три человека в тяжелом состоянии"

Садовый рассказал о пострадавших в результате вражеского обстрела СТО во Львове: "Три человека в тяжелом состоянии"

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате обстрела станции технического осмотра во Львове три человека находятся в тяжелом состоянии.

По словам мэра Львова, от вражеских обстрелов пострадали 11 человек, в том числе работники ГСЧС и дети.

Об этом он рассказал в "Сниданок с 1+1".

"Я вчера говорил с руководителем этой станции. У него просто шок, потому что он еще недавно с теми людьми общался, а их уже нет. Если говорить о раненых, то там и ГСЧСники (трое ранены), и мальчик, и среди 11- ты — трое находятся в тяжелом состоянии", — рассказывает Садовый.

По словам львовского мэра, двоим раненым совершили очень сложные операции. Оба подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Сегодня ближе к обеду мы будем понимать, как у них будут развиваться ситуации. Они находятся на искусственной вентиляции легких, потому что поражения были очень сложными", — говорит Садовый.

Напомним, 18 апреля оккупанты попали в заброшенные склады и шиномонтаж. На время обстрелов на СТО находились около 20 мирных жителей, в результате чего погибли семь человек, среди них и директор шиномонтажа.

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