Садовый рассказал, зачем переселенцев ставят на военный учет во Львове

Многие приехавшие из Киева и других городов записались в территориальную оборону и сейчас проходят обучение.

Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, почему переселенцев сразу ставят на учет и зачем это нужно.

Об этом львовский мэр рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Садового, есть четкая схема для переселенцев во Львове. Все мужчины призывного возраста обязательно должны зарегистрироваться в военкомате.

"С самого начала мы ввели четкое правило, что мы регистрируем всех приезжих. Если мужчины призывного возраста, то они идут и регистрируются в военкомате. У нас не было каких-то отказов, все работает достаточно качественно. Очень много людей, приехавших из Киева и других городов, записались в территориальную оборону и сейчас проходят учения", — рассказал Садовый.

Тем, кто не может служить или, например, женщинам, в городе предлагают работу по специальности на львовских предприятиях. Тем более что многие производства и предприятия переехали во Львов.

Мужчин, которые встают на учет, не сразу отправляют на обучение. Их сначала ставят на учет, а затем вызывают поочередно.

"Сегодня желающих пойти в армию намного больше, чем физическая способность их оформить и подготовить. Это все идет по этапам, но все регистрируются и здесь никаких проблем нет. Тех, кто сачкует, я не видел", — добавил мэр Львова.

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