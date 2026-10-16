Власти срочно обратились к жителям западных областей Украины: что заявили (обновлено)

Андрей Садовый

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На западе Украины вечером 16 октября были замечены российские беспилотники, которые могут двигаться в направлении региона.

Сначала об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Россия готовит массированную атаку на запад Украины — что известно

Глава города призвал жителей быть максимально осмотрительными и не пренебрегать собственной безопасностью.

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Он также обратился к гражданам с просьбой отслеживать официальные сообщения.

«Будьте особенно внимательны сегодня вечером. Следите за сообщениями и не игнорируйте воздушную тревогу», — отметил Садовый.

Впоследствии о массированной атаке РФ на мероприятие Украины сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль. По его словам, в Ровенской области тоже ожидают новую волну вражеских атак. Жителей области призывают уходить в укрытие во время тревог.

«Заранее зарядите телефоны и другие гаджеты, подготовьте запасные источники питания. Следует быть готовыми к разным сценариям», — отметил Коваль.

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Атака РФ на запад Украины — последние новости

Напомним, днем 16 октября на Волыни сообщили о повторном ударе дронами. Под атаку попали Ковель и Луцк.

К тому же в течение ночи и с утра Волынь находилась под российской атакой. В частности, «прилеты» произошли в Луцке — повреждение инфраструктуры.

Также и ночью российские войска атаковали западные регионы Украины ударными БПЛА. Взрывы раздались в Ровно, Луцке и Ковеле.

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