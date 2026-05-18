"Сафари на людей" в Херсоне: журналистка шокировала правдой об охоте российских дронов на гражданских

Атака на маршрутку в Херсоне

Российская армия не прекращает терроризировать Херсон, стирая город с лица земли КАБами. Под вражеским огнем каждый день оказывается гражданская инфраструктура, транспорт и обычные прохожие. Атака на город становится все более жестокой — вражеские наводчики открывают огонь без разбора, игнорируя присутствие на улицах детей и женщин.

Об этом рассказала американская журналистка Зарина Забриски, которая сегодня является единственной иностранной журналисткой в Херсоне, в комментарии «24 каналу».

Зарина живет в Херсоне три года и продолжает распространять информацию о городе для англоязычной аудитории.

Как россияне охотятся за людьми в Херсоне

Журналистка убеждает, что ситуация в городе ухудшается, поэтому мир должен видеть все больше правдивых репортажей. Зарина Забриски распространяет информацию о жизни Херсона на международных конференциях, обращается к правительствам иностранных стран, а также почти каждый день находится на местах российских ударов и сообщает обо всем, что произошло.

К сожалению, российские дроны часто проводят «человеческие сафари» — преследуют авто, животных и все, что движется в городе. Свидетелем таких событий стала и Зарина. Она призналась, что события развивались внезапно.

«Однажды нас обстреливало большое количество артиллерии, управляемых авиабомб, минометов, танков, которая накрывала каждую улицу Херсона. Потом мы начали слышать другой звук — очень выразительный. Сначала это походило на множество разъяренных ос, а потом звук, словно с грузовика падают доски», — вспомнила журналистка.

Ее подруга из Херсона объяснила, что это сброс — буквально с неба что-то падает. Сначала она не могла поверить, что это происходит. Но когда поняла, что произошло, и начала об этом писать, ни один редактор не хотел в это верить.

«Позже мне пришлось поговорить с психологами, которые объяснили, что это защитный механизм психики: осознание того, что человек может охотиться как дикое животное, наносит такой моральный вред человеческой психике, что реакцией является отрицание. А редакторы — люди. Так что кроме двух газет, для которых я пишу постоянно, — Euromaidan Press и Byline Times, другие редакторы просто не могли в это поверить», — подчеркнула Зарина Забриски.

Ранее украинская журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала, что россияне намеренно охотятся за гражданскими, чтобы вызвать страх у людей и заставить их уехать из города. Оккупанты цинично выбирают своими целями маломобильных людей, потому что понимают, что они не могут быстро убегать и реагируют медленнее.

«Учимся избегать дронов»

Иностранные редакторы были настолько удивлены таким рассказом, что хотели, чтобы Зарина показала им доказательства — качественное фото или видео атаки дрона на нее. Журналистка объяснила, что не может этого сделать, потому что это будет ее последнее фото, поскольку россияне ее убьют.

Вражеские операторы дронов стоят на другом берегу реки. В определенном месте река достаточно узкая, поэтому они могут четко видеть свою цель. Россияне понимают, что перед ними женщина, ребенок или животное, но все равно наносят удары, тренируются.

«Конечно, живя в центре города, я была одной из тех, на которых охотились. Мы все стараемся избегать дронов, когда двигаемся. Летом мы прячемся под деревом, а зимой — ищем ближайшую дверь и учимся ориентироваться на улицах таким образом. Такова была моя история человеческого сафари», — рассказала американская журналистка.

Женщина добавила, что это был термин, который ей, к сожалению, пришлось впервые услышать и перевести на английский. Это новейшее военное преступление, преступление против человечества.

Напомним, 16 мая российские кафиры дважды обстреляли Херсон, там погиб мужчина в результате атаки. Также в больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего херсонца и 22-летнюю девушку.

