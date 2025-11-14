"Сафари на людей": Зеленский рассказал о терроре РФ дронами и анонсировал жесткий ответ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого стала защита неба и усиление беспилотной составляющей сил обороны. По результатам совещания готовятся специальные решения, направленные на укрепление защиты наиболее уязвимых прифронтовых и приграничных областей.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам президента, на Ставке присутствовало военное командование, руководители разведки, а также руководители областных администраций тех регионов, где угрозы наибольшие.

«Были на Ставке и военные, и наша разведка, и руководители областных администраций именно там, где угроз больше всего: прифронтовые области, приграничные с Россией. Черниговщина, Сумщина, Харьков и область, Донецкая область, Запорожье, Днепровщина, Херсон и область», — объяснил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что враг целенаправленно использует дроны для террора против гражданского населения в городах, до которых «легче дотянуться», в частности, в Никополе и Херсоне.

«Они устраивают фактически сафари на людей и учат операторов дронов за счет убийств украинцев на улицах, дорогах. Нужно больше защиты и активных наших операций», — сообщил Владимир Зеленский.

Для противодействия таким действиям оккупанта готовятся специальные решения, которые должны укрепить оборону и нанести большие потери российским подразделениям. Президент сообщил о существенном увеличении роли подразделений, использующих БПЛА.

«Силы беспилотных систем — „Птицы Мадяра“, другие наши соответствующие подразделения — будут задействованы значительно больше и получат больше ресурса», — отметил Зеленский.

Напомним, российская армия не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам на Покровском и Очеретинском направлениях. Также кафиры стремятся закрепиться там для расширения зоны контроля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина столкнулась с «очень сложной» ситуацией в Покровске Донецкой области. Любое решение о выводе войск - вопрос военного командования на местах.