Сахарная пудра и консистенция сметаны: основные секреты, как сделать идеальную глазурь на паску

Как сделать глазурь на паску, чтобы она была идеальной: не осыпалась, не трескалась и не текла. Читайте главные секреты в материале ТСН.ua.

Как сделать идеальную глазурь на паску: секреты приготовления.

Лучше брать не сахар-песок, а сахарную пудру.

Глазурь будет хорошо держаться и не стекать, если предварительно ее сбить до консистенции сметаны.

Если ваша глазурь получилась жидкой, нужно добавить в нее столовую ложку сахарной пудры, а если она слишком густая — поможет одна столовая ложка воды или молока.

Чтобы получить толстую и крепкую глазурь, ее нужно наносить слоями: даете застыть первому, а затем наносите еще один.

Когда нужно наносить глазурь на паску – делать это следует только тогда, когда выпечка полностью охладилась. Поэтому сбивать лучше непосредственно перед нанесением.

Белковая глазурь готовится из охлажденных свежих яиц с помощью сухого миксера.

Наносить глазурь можно либо с помощью силиконовой кисточки, либо просто погрузить паску в нее.

Хотите получить яркую глазурь для кулича – добавьте пищевые красители.

Как сделать шоколадную глазурь для паски – используйте шоколад и поставьте в холодильник для застывания.

Все сыпучие продукты нужно просеивать через сито, чтобы не было комочков.

Когда-то идеальную глазурь готовить без миксера. Все ингредиенты растирались ложкой, пока не образовывалась однородная консистенция. Такая глазурь не трескается и не осыпается. Но если вы хотите использовать миксер, выставьте медленные обороты.

Как сделать глазурь в домашних условиях на Пасху: три варианта

Рецепт 1:

200 г сахарной пудры;

белок одного свежего яйца;

картофельный или кукурузный крахмал;

половина чайной ложки лимонного сока.

Рецепт 2 (шоколадная глазурь на кулич):

1 столовая ложка масла без запаха;

100 г чёрного шоколада.

Шоколад нужно растопить на водяной бане или в микроволновке. Перемешать с растительным маслом. Нанести на паску и поставить в холодильник.

Рецепт 3:

4 столовые ложки сухого молока;

6 столовых ложек сгущенки;

2 чайные ложки лимонного сока.

Все ингредиенты смешать, нанести на паску, поставить в холодильник на ночь.

Читайте также: