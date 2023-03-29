Сахарная пудра и консистенция сметаны: основные секреты, как сделать идеальную глазурь на паску

Как сделать глазурь на паску, чтобы она была идеальной: не осыпалась, не трескалась и не текла. Читайте главные секреты в материале ТСН.ua.
Как сделать идеальную глазурь на паску: секреты приготовления.
- Лучше брать не сахар-песок, а сахарную пудру.
- Глазурь будет хорошо держаться и не стекать, если предварительно ее сбить до консистенции сметаны.
- Если ваша глазурь получилась жидкой, нужно добавить в нее столовую ложку сахарной пудры, а если она слишком густая — поможет одна столовая ложка воды или молока.
- Чтобы получить толстую и крепкую глазурь, ее нужно наносить слоями: даете застыть первому, а затем наносите еще один.
- Когда нужно наносить глазурь на паску – делать это следует только тогда, когда выпечка полностью охладилась. Поэтому сбивать лучше непосредственно перед нанесением.
- Белковая глазурь готовится из охлажденных свежих яиц с помощью сухого миксера.
- Наносить глазурь можно либо с помощью силиконовой кисточки, либо просто погрузить паску в нее.
- Хотите получить яркую глазурь для кулича – добавьте пищевые красители.
- Как сделать шоколадную глазурь для паски – используйте шоколад и поставьте в холодильник для застывания.
- Все сыпучие продукты нужно просеивать через сито, чтобы не было комочков.
Когда-то идеальную глазурь готовить без миксера. Все ингредиенты растирались ложкой, пока не образовывалась однородная консистенция. Такая глазурь не трескается и не осыпается. Но если вы хотите использовать миксер, выставьте медленные обороты.
Как сделать глазурь в домашних условиях на Пасху: три варианта
Рецепт 1:
- 200 г сахарной пудры;
- белок одного свежего яйца;
- картофельный или кукурузный крахмал;
- половина чайной ложки лимонного сока.
Рецепт 2 (шоколадная глазурь на кулич):
- 1 столовая ложка масла без запаха;
- 100 г чёрного шоколада.
Шоколад нужно растопить на водяной бане или в микроволновке. Перемешать с растительным маслом. Нанести на паску и поставить в холодильник.
Рецепт 3:
- 4 столовые ложки сухого молока;
- 6 столовых ложек сгущенки;
- 2 чайные ложки лимонного сока.
Все ингредиенты смешать, нанести на паску, поставить в холодильник на ночь.
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