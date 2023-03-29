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Сахарная пудра и консистенция сметаны: основные секреты, как сделать идеальную глазурь на паску

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
2 мин
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Сахарная пудра и консистенция сметаны: основные секреты, как сделать идеальную глазурь на паску

Как сделать глазурь на кулич: секреты / Фото: pixabay.com

Как сделать глазурь на паску, чтобы она была идеальной: не осыпалась, не трескалась и не текла. Читайте главные секреты в материале ТСН.ua.

Как сделать идеальную глазурь на паску: секреты приготовления.

  • Лучше брать не сахар-песок, а сахарную пудру.
  • Глазурь будет хорошо держаться и не стекать, если предварительно ее сбить до консистенции сметаны.
  • Если ваша глазурь получилась жидкой, нужно добавить в нее столовую ложку сахарной пудры, а если она слишком густая — поможет одна столовая ложка воды или молока.
  • Чтобы получить толстую и крепкую глазурь, ее нужно наносить слоями: даете застыть первому, а затем наносите еще один.
  • Когда нужно наносить глазурь на паску – делать это следует только тогда, когда выпечка полностью охладилась. Поэтому сбивать лучше непосредственно перед нанесением.
  • Белковая глазурь готовится из охлажденных свежих яиц с помощью сухого миксера.
  • Наносить глазурь можно либо с помощью силиконовой кисточки, либо просто погрузить паску в нее.
  • Хотите получить яркую глазурь для кулича – добавьте пищевые красители.
  • Как сделать шоколадную глазурь для паски – используйте шоколад и поставьте в холодильник для застывания.
  • Все сыпучие продукты нужно просеивать через сито, чтобы не было комочков.

Когда-то идеальную глазурь готовить без миксера. Все ингредиенты растирались ложкой, пока не образовывалась однородная консистенция. Такая глазурь не трескается и не осыпается. Но если вы хотите использовать миксер, выставьте медленные обороты.

Как сделать глазурь в домашних условиях на Пасху: три варианта

Рецепт 1:

  • 200 г сахарной пудры;
  • белок одного свежего яйца;
  • картофельный или кукурузный крахмал;
  • половина чайной ложки лимонного сока.

Рецепт 2 (шоколадная глазурь на кулич):

  • 1 столовая ложка масла без запаха;
  • 100 г чёрного шоколада.

Шоколад нужно растопить на водяной бане или в микроволновке. Перемешать с растительным маслом. Нанести на паску и поставить в холодильник.

Рецепт 3:

  • 4 столовые ложки сухого молока;
  • 6 столовых ложек сгущенки;
  • 2 чайные ложки лимонного сока.

Все ингредиенты смешать, нанести на паску, поставить в холодильник на ночь.

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Дата публикации
Просмотры
318
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