Сахарный диабет: врачи назвали 8 специй, снижающих уровень сахара в крови

Люди с сахарным диабетом должны принимать различные лекарственные средства, чтобы контролировать уровень глюкозы. Однако исследования показали, что стабилизировать состояние больного можно с помощью специально подобранного питания. Какие 8 специй нужно обязательно добавить в свой рацион для понижения сахара в крови, читайте в материале ТСН.ua.

Куркума

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О целебных свойствах куркумы известно давно. Эта замечательная специя помогает повысить иммунитет, улучшает состояние кожи. А недавно были проведены исследования, результаты которых опубликовали в американском медицинском журнале Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. Согласно полученным данным куркумин (вещество, являющееся активным соединением в составе куркумы) помогает снизить уровень глюкозы и уменьшить осложнения, связанные с сахарным диабетом. В статье также советуют больному каждый день выпивать стакан молока с чайной ложкой куркумы.

Чеснок

Чеснок поможет снизить уровень глюкозы / Pexels

В журнале Phytomedicine было опубликовано интересное исследование, в ходе которого крысам с сахарным диабетом ежедневно добавляли чеснок в рацион. Результаты показали, что потребление этой специи помогло повысить уровень инсулина в крови. Поэтому во время приготовления пищи не забудьте добавить в блюдо зубчик чеснока.

Имбирь

В 2013 и 2014 годах было проведено несколько клинических исследований, в ходе которых получили убедительные доказательства, что потребление имбиря помогает снизить уровень сахара в крови при сахарном диабете.

Орегано, корица, шалфей и гвоздика

Корица - одна из специй, которые должны быть в рационе больного на цукровый диабет / Pexels

Ученые из Университета Джорджии также провели исследование, в ходе которого выяснилось: специи, в составе которых фенол, помогают замедлить производство ядовитых для организма конечных продуктов гликолиза. Поэтому следует каждый день добавлять в свой рацион: орегано, корицу, шалфей и гвоздику.

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Орегано не только придает любому блюду невероятный вкус и запах, но и борется с бактериальными и паразитарными инфекциями.

Только в одной сухой палочке корицы находится 18% фенола. Именно поэтому эта специя идеально подходит людям с сахарным диабетом (особенно типа II). Чтобы снизить уровень глюкозы в крови, врачи советуют принимать 1 чайную ложку корицы в день.

Шалфей содержит фитостеролы, которые помогают при лечении спазмов. Но также в составе этой специи есть фенол. Поэтому врачи советуют добавлять эту траву в чаи и супы.

Гвоздика отличается антисептическими и антибактериальными качествами. 30% ее состава занимает именно фенол, поэтому она прекрасно подходит людям, больным сахарным диабетом.

Пажитник сенный

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Известный английский врач общей практики и диетология Сара Брюэр советует добавить в ежедневный рацион пажитник, который считается одной из самых популярных специй в индийской кухне. Как объясняет специалист, она помогает замедлить усвоение углеводов и предотвратить увеличение уровня сахара в крови.

Сара Брюэр рассказала, что семена пажитника содержат в своем составе 4-гидроксиизолейцин. А это аминокислота, которая обостряет реакцию клеток на инсулин и снижает их устойчивость к гормону. Было проведено 12 исследований, в ходе которых пациенты с II типом сахарного диабета добавили в ежедневный рацион пажитник и потребляли его натощак. Результаты показали, что у всех людей значительно снизился уровень сахара в крови.

Однако, не забудьте посоветоваться со своим лечащим врачом, который подберет нужное количество пажитника. Ведь избыточное его потребление приводит к заносно быстрому снижению глюкозы.