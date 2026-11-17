Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» / © Getty Images

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» назвал разрушительную атаку на Крымский мост «историческим стыдом империи» и намекнул на новые вызовы для сообщения России с оккупированным полуостровом.

Об этом Бровди написал в Сети.

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«Москва ляжет через Крым. Сакральный мост устал, время резиновых лодок. Разит, аж воняет, историческим стыдом империи: хук царю «по-царски» накануне важных геополитических маневров», — говорится в заявлении «Мадяра» с вероятным намеком на предстоящую трехстороннюю встречу президентов РФ, США и Китая.

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Командующий Сил беспилотных систем также указал, что дальнейшие путешествия по суше в оккупированный Крым для россиян теперь будут иметь «новую палитру».

Удар по мосту стал результатом совместной операции подразделений глубинного поражения Военно-морских сил, ракетных войск и артиллерии новосозданного 7-го центра 414-й бригады «Птахы Мадяра», 1-го отдельного центра СБС и СБУ.

«Мы устоим. Крым отстроим и откормим», — подчеркнул Бровди.

Он также опубликовал фото дронов с красноречивыми надписями, которые били по Крымскому мосту.

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Один из дронов, ударивших по Крымскому мосту

Один из дронов, ударивших по Крымскому мосту

Один из дронов, ударивших по Крымскому мосту

Атака на Крымский мост 17 ноября — что известно

Напомним, в ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся повторной атаке, в результате чего пролет автомобильной части обрушился в воду. Переправа испытала критические разрушения и пока непригодна к эксплуатации. Движение автомобилей и поездов по мосту временно полностью перекрыто.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны атаковали Крымский мост, в результате чего в воду обрушилась арка его автомобильной части. Этот удар стал финалом недельной операции СБУ и Генштаба ВСУ, во время которой защитники поэтапно уничтожали российскую ПВО, радары и РЭБ на подступах к объекту.

Для поражения переправы применили широкий арсенал украинского оружия: дроны «Паляница» попали в автомобильную часть, а ракеты Р-360 «Нептун», дроны «Рута» и управляемые FP-5 «Фламинго» атаковали железнодорожную ветку; также были задействованы Dovbush, «Вендента», Da Vinci, «Сичень», MICH 2000, Ан-197 и FP-1. Зеленский отметил, что эта операция — ответ на ежедневный российский террор украинской инфраструктуры и мостов.

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