Саксония планирует открыть представительство в Украине

В украинском МИД отметили, что "регионы Германии демонстрируют растущий интерес к нашему государству".

В Украине может появиться представительство федеральной земли Германии Саксонии.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По его словам, соответствующими планами поделился представитель правительства Саксонии Оливер Шенк.

"Регионы Германии демонстрируют растущий интерес к нашему государству, заинтересованы в развитии экономического взаимодействия, межрегиональных связей и туризма", — отметил Боднар.

Накануне в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Подробнее о саммите читайте по ссылке.

Новости Украины: в эксклюзивном интервью Зеленский рассказал, что обсуждал с Меркель

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