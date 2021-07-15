Саксония планирует открыть представительство в Украине

В украинском МИД отметили, что "регионы Германии демонстрируют растущий интерес к нашему государству".
В Украине может появиться представительство федеральной земли Германии Саксонии.
Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
По его словам, соответствующими планами поделился представитель правительства Саксонии Оливер Шенк.
"Регионы Германии демонстрируют растущий интерес к нашему государству, заинтересованы в развитии экономического взаимодействия, межрегиональных связей и туризма", — отметил Боднар.
Накануне в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Подробнее о саммите читайте по ссылке.