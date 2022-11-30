Салат "Селедка под шубой" по-новому: три интересных идеи оформления

Украинцы часто готовят салат "Селедка под шубой" на Новый год. Но всегда хочется создать что-то новое из всем известных ингредиентов. ТСН.ua подобрал три интересные идеи оформления этого популярного блюда.
Наверное, каждый украинец знает, как приготовить салат "Селедка под шубой". Но в последнее время появляются новые варианты этого популярного новогоднего блюда, которые стоит попробовать порадовать своих близких за праздничным столом.
Новогодний салат "Селедка под шубой" в виде роллов
Ингредиенты:
- половина красной луковицы;
- 1 морковка;
- 1 свекла;
- 1 картофелина;
- майонез;
- соль и сахар (мелка);
- 1 ст. ложка лимонного сока;
- 50 г слабосоленого лосося или сельди;
- листья салата.
Как приготовить:
- Сначала нужно отварить до готовности овощи. Замариновать за это время красный лук с сахаром, солью и лимонным соком.
- Большую свеклу нарезать тонкими пластинками, остатки нужно натереть на терке. Натереть также следует морковь и картофель.
- На фольгу расстелить пищевую пленку. Выложить тонкие пластинки свеклы, сверху тертые овощи. Каждый слой смазывается майонезом.
- Теперь нужно выложить листья салата. Внутрь укладывается маринованный лук и лосось/сельдь. Аккуратно завернуть ролл. Чтобы салат "Селедка под шубой" хорошо пропитался майонезом, нужно оставить его на 2-3 часа в холодильнике.
Перед подачей на стол нарезать на кусочки и украсить.
Салат "Селедка под шубой" в лаваше
Ингредиенты:
- большой лаваш (4 листая);
- 3 морковки;
- 4 картофелины;
- 2 свеклы;
- 2 сельди;
- 1 красная луковица;
- майонез, соль, перец (по вкусу).
Как приготовить:
- Овощи отварить, остудить и натереть на терке. Лук измельчить. Сельдь разрезать пополам и очистить от костей и чешуи.
- Взять большой лаваш разделить на 2 части. Выложить сначала рыбу, сверху морковь и картофель, посолить и поперчить. Добавить небольшое количество лука. Последним будет слой свеклы.
- Майонезом достаточно смазать только верхний слой салата "Селедка под шубой" в лаваше.
- Аккуратно завернуть лаваш рулетиком. Поставить в холодильник на 20 мин.
Перед подачей на стол обязательно нарезать порционные кусочки.
Новый взгляд на "Селедку под шубой": замените рыбу куриным мясом
Ингредиенты:
- 2 картофелины;
- 1 морковка;
- 1 свекла;
- майонез (200 г);
- 30 г желатина;
- 1 красная луковица;
- 150-200 г куриного филе;
- 2-3 яйца.
Как приготовить:
- Яйца, овощи и куриное филе нужно отварить.
- Морковь и картофель натереть на мелкой терке. Свекла лучше на большой. Лук мелко порезать.
- Яйца также измельчить.
- На 200 г майонеза добавить 2 чайные ложки набухшего желатина. Тщательно перемешать и охладить.
- Фольгу застелить пищевой пленкой. На пленку выложить сначала слой свеклы, затем майонезно-желатиновую смесь, слой картофеля, снова майонезно-желатиновую смесь, тонкий слой лука и моркови, майонезно-желатиновую смесь. В середине выложить длинные куски куриного филе.
- Завернуть в рулет, хорошо уплотняя массу.
- Рулет нужно уложить в холодильник на 2-3 часа.
Очень важно быстро смазывать все слои майонезно-желатиновой смесью, потому что она очень быстро застывает. Перед подачей рулет нарезают на кусочки.
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