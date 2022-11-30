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Салат "Селедка под шубой" по-новому: три интересных идеи оформления

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
1443
Время на прочтение
3 мин
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Салат "Селедка под шубой" по-новому: три интересных идеи оформления

Салат "Селедка под шубой" по-новому: три интересных идеи оформления / Фото: pixabay.com

Украинцы часто готовят салат "Селедка под шубой" на Новый год. Но всегда хочется создать что-то новое из всем известных ингредиентов. ТСН.ua подобрал три интересные идеи оформления этого популярного блюда.

Наверное, каждый украинец знает, как приготовить салат "Селедка под шубой". Но в последнее время появляются новые варианты этого популярного новогоднего блюда, которые стоит попробовать порадовать своих близких за праздничным столом.

Новогодний салат "Селедка под шубой" в виде роллов

Ингредиенты:

  • половина красной луковицы;
  • 1 морковка;
  • 1 свекла;
  • 1 картофелина;
  • майонез;
  • соль и сахар (мелка);
  • 1 ст. ложка лимонного сока;
  • 50 г слабосоленого лосося или сельди;
  • листья салата.
Салат
Салат "Селедка под шубой" в виде роллов / Фото: Instagram

Как приготовить:

  1. Сначала нужно отварить до готовности овощи. Замариновать за это время красный лук с сахаром, солью и лимонным соком.
  2. Большую свеклу нарезать тонкими пластинками, остатки нужно натереть на терке. Натереть также следует морковь и картофель.
  3. На фольгу расстелить пищевую пленку. Выложить тонкие пластинки свеклы, сверху тертые овощи. Каждый слой смазывается майонезом.
  4. Теперь нужно выложить листья салата. Внутрь укладывается маринованный лук и лосось/сельдь. Аккуратно завернуть ролл. Чтобы салат "Селедка под шубой" хорошо пропитался майонезом, нужно оставить его на 2-3 часа в холодильнике.

Перед подачей на стол нарезать на кусочки и украсить.

Салат "Селедка под шубой" в лаваше

Ингредиенты:

  • большой лаваш (4 листая);
  • 3 морковки;
  • 4 картофелины;
  • 2 свеклы;
  • 2 сельди;
  • 1 красная луковица;
  • майонез, соль, перец (по вкусу).
Салат
Салат "Селедка под шубой" в лаваше / Фото: Instagram

Как приготовить:

  1. Овощи отварить, остудить и натереть на терке. Лук измельчить. Сельдь разрезать пополам и очистить от костей и чешуи.
  2. Взять большой лаваш разделить на 2 части. Выложить сначала рыбу, сверху морковь и картофель, посолить и поперчить. Добавить небольшое количество лука. Последним будет слой свеклы.
  3. Майонезом достаточно смазать только верхний слой салата "Селедка под шубой" в лаваше.
  4. Аккуратно завернуть лаваш рулетиком. Поставить в холодильник на 20 мин.

Перед подачей на стол обязательно нарезать порционные кусочки.

Новый взгляд на "Селедку под шубой": замените рыбу куриным мясом

Ингредиенты:

  • 2 картофелины;
  • 1 морковка;
  • 1 свекла;
  • майонез (200 г);
  • 30 г желатина;
  • 1 красная луковица;
  • 150-200 г куриного филе;
  • 2-3 яйца.
Салат
Салат "Селедка под шубой" с куриным филе / Фото: pinterest.com

Как приготовить:

  1. Яйца, овощи и куриное филе нужно отварить.
  2. Морковь и картофель натереть на мелкой терке. Свекла лучше на большой. Лук мелко порезать.
  3. Яйца также измельчить.
  4. На 200 г майонеза добавить 2 чайные ложки набухшего желатина. Тщательно перемешать и охладить.
  5. Фольгу застелить пищевой пленкой. На пленку выложить сначала слой свеклы, затем майонезно-желатиновую смесь, слой картофеля, снова майонезно-желатиновую смесь, тонкий слой лука и моркови, майонезно-желатиновую смесь. В середине выложить длинные куски куриного филе.
  6. Завернуть в рулет, хорошо уплотняя массу.
  7. Рулет нужно уложить в холодильник на 2-3 часа.

Очень важно быстро смазывать все слои майонезно-желатиновой смесью, потому что она очень быстро застывает. Перед подачей рулет нарезают на кусочки.

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Дата публикации
Просмотры
1443
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